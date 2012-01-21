آمریکا به دنبال یافتن زمینه مشترک در برابر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت در مطلب خود می نویسد: "مارتین دمپسی" دیروز جمعه با چند نفر از سران اسرائیل دیدار و گفتگو کرد.

این گفتگوها با هدف تلاش برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران و همچنین وضعیت بحرانی موجود در ارتباط با تنگه هرمز و احتمال بسته شدن آن از سوی ایران انجام شده است.

در همین رابطه دمپسی دیدار با "بنی گانتز" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات نظامی این رژیم را "بسیار خوب" توصیف کرد.

همراهی آمریکا با اسرائیل در مورد ایران با توجه به شرایط موجود در منطقه خاورمیانه حساس شده و از همین رو دمپسی به تل آویو رفته تا در این رابطه با سران اسرائیل مذاکره کند. این سفر به دنبال گفتگوی تلفنی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل در تاریخ 12 ژانویه انجام می شود.

جروزالم پست و هاآرتض، روزنامه های چاپ سرزمین های اشغالی نیز در این باره نوشته اند : با توجه به پیشرفت برنامه هسته ای ایران امکان اقدام نظامی علیه ایران توسط اسرائیل افزایش یافته اما آمریکا مخالف این اقدام یکجانبه است از همین رو دمپسی به تل آویو رفته تا درباره آن با مقامات اسرائیل مذاکره کند.

جروزالم پست نیز می نویسد: آمریکا به دنبال اطمینان یافتن از این موضوع است که اسرائیل به دنبال حمله به ایران نیست. به نوشته این روزنامه، دو طرف دارای خطوط قرمزی برای برخورد با ایران هستند و یکی از اهداف سفر ژنرال مارتین دمپسی به اسرائیل آن است تا درباره این خطوط قرمز هماهنگی ایجاد شود.

علاوه بر آن، بحث و تبادل نظر درباره رزمایش مشترک موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی که قرار است ظرف روزهای آینده انجام شود نیز از دیگر محورهای مذاکرت دمپسی در سرزمین های اشغالی خواهد بود.