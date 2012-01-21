ایران شرایط خوبی برای حضور اقلیتهای دینی فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، گریکور چیفت چیان در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی بهترین نقطه برای زندگی ارامنه است.

وی ادامه داد: توجه مدیریت ارشد استان به ارامنه موجب شده فعالیت های خوبی در جهت ارتقای سطح زندگی شهروندان ارمنی در این استان انجام شود.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو، بر حضور جدی ارامنه در این انتخابات تاکید کرد و افزود: ارامنه همچون پیروان دیگر ادیان حاضر در ایران به سرافرازی و سربلندی کشور می اندیشند و در این مسیراز هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدارافزود: حضور و زندگی آزادانه اقلیت های مذهبی دراستان نشان از رابطه تاریخی مسلمانان با ارامنه در طول تاریخ است.

وحید جلال زاده با اشاره گسترش روابط دو کشور بیان داشت: تلاشهای زیادی برای گسترش روابط آذربایجان غربی و ارمنستان در سالهای اخیر صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: کلیسا ها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی برای ما جایگاه ویژه ای دارند به طوریکه فعالیت گسترده ای در خصوص عمران و آبادانی این اماکن انجام یافته است.

جلال زاده تقدیم شهدای ارامنه و مسیحی برای حفظ تمامیت ارضی کشور را نشانه تعلق ارامنه به ایران اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: پیبشرفت امروز ایران حاصل تلاش تمامی اقشار و پیروان تمامی ادیان است.

استاندار آذربایجان غربی با گرامیداشت نام نشان توپوزیان روحانی فقید ارامنه گفت: این روحانی برای ما ارزش زیادی داشته است و یاد و خاطره آن برای مدیریت استان همیشه زنده خواهد بود.

جلال زاده بر روابط حسنه با ارمنستان تاکید کرد و افزود: گسترش مناسبات با این کشور می تواند گام مهمی در افزایش مبادلات منطقه ای داشته باشد.

خلیفه ارامنه آذربایجان در این دیدار قرآن نفیسی را به نشانه احترام به دین مبین اسلام به استاندار آذربایجان غربی تقدیم کرد.

