حماسه دوم بهمن 57 ارومیه در تقویم ایران اسلامی ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمدرضا بابازاده در خبطه های نماز جمعه این هفته ارومیه افزود: این روز باید برای همیشه در تاریخ به عنوان روز عزت و عظمت، شجاعت و شهامت مردم آذربایجان غربی زنده و جاوید بماند.
وی با اشاره به روند شکل گیری این حماسه گفت: این روز به یاد ماندنی روز حماسه بزرگ مردم ارومیه است که در آن مجاهدان انقلابی به فرماندهی حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه در درگیری مسلحانه با تانکهای رژیم شاه، اولین نبرد مسلحانه با طاغوت را سازماندهی کردند.
بابازاده در ادامه با تاکید بر برگزاری مردمی و باشکوه جشنهای سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: بهمن ماه یادآور حماسه بزرگ ملت ایران است که در آن ملت ایران با دست خالی در مقابل توپ و تانک رژیم خودکامه طاغوت به پیروزی رسید.
امام جمعه موقت ارومیه در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاکید بر اهمیت آن اظهارداشت: با توجه به توطئه های استکبار برای کم رنگ کردن حضور پرشکوه و حداکثری مردم در پای صندوقهای رای، مردم و مسئولانان باید در این دوره از انتخابات به دور از هر گونه اختلاف سلیقه در انتخابات شرکت کنند.
حجت الاسلام بابا زاده افزود: مجلس در روند توسعه، قانونگذاری و نظارت بر ارکان دیگر نظام نقش اساسی دارد و باید کسانی انتخاب و به مجلس راه یابند که از هر لحاظ در شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی باشند.
وی ولایتمداری، تقوا، تعهد، توانایی و شجاعت و شهامت را از ویژگیهای یک نماینده اصلح دانست و اظهار داشت: انتخاب نمایندگان اصلح و حضور پر شور در انتخابات نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب خواهد کرد:
بابازاده یاد آورشد: از زمانی که فعالیتهای انتخاباتی در ایران آغاز شده دشمنان نیز به انواع ترفندها وارد میدان شده تا در روند انتخابات اخلال ایجاد کنند.
ارومیه - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ارومیه خواستار ثبت ملی حماسه دوم بهمن سال 57 ارومیه در تاریخ اسلامی کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمدرضا بابازاده در خبطه های نماز جمعه این هفته ارومیه افزود: این روز باید برای همیشه در تاریخ به عنوان روز عزت و عظمت، شجاعت و شهامت مردم آذربایجان غربی زنده و جاوید بماند.
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