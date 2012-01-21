حماسه دوم بهمن 57 ارومیه در تقویم ایران اسلامی ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمدرضا بابازاده در خبطه های نماز جمعه این هفته ارومیه افزود: این روز باید برای همیشه در تاریخ به عنوان روز عزت و عظمت، شجاعت و شهامت مردم آذربایجان غربی زنده و جاوید بماند.



وی با اشاره به روند شکل گیری این حماسه گفت: این روز به یاد ماندنی روز حماسه بزرگ مردم ارومیه است که در آن مجاهدان انقلابی به فرماندهی حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه در درگیری مسلحانه با تانکهای رژیم شاه، اولین نبرد مسلحانه با طاغوت را سازماندهی کردند.



بابازاده در ادامه با تاکید بر برگزاری مردمی و باشکوه جشنهای سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: بهمن ماه یادآور حماسه بزرگ ملت ایران است که در آن ملت ایران با دست خالی در مقابل توپ و تانک رژیم خودکامه طاغوت به پیروزی رسید.



امام جمعه موقت ارومیه در ادامه خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاکید بر اهمیت آن اظهارداشت: با توجه به توطئه های استکبار برای کم رنگ کردن حضور پرشکوه و حداکثری مردم در پای صندوقهای رای، مردم و مسئولانان باید در این دوره از انتخابات به دور از هر گونه اختلاف سلیقه در انتخابات شرکت کنند.



حجت الاسلام بابا زاده افزود: مجلس در روند توسعه، قانونگذاری و نظارت بر ارکان دیگر نظام نقش اساسی دارد و باید کسانی انتخاب و به مجلس راه یابند که از هر لحاظ در شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی باشند.



وی ولایتمداری، تقوا، تعهد، توانایی و شجاعت و شهامت را از ویژگیهای یک نماینده اصلح دانست و اظهار داشت: انتخاب نمایندگان اصلح و حضور پر شور در انتخابات نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب خواهد کرد:



بابازاده یاد آورشد: از زمانی که فعالیتهای انتخاباتی در ایران آغاز شده دشمنان نیز به انواع ترفندها وارد میدان شده تا در روند انتخابات اخلال ایجاد کنند.

