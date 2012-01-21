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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۵

مغروری در گفتگو با مهر:

"هولستر فرزند اصفهان" و "میعادگاه" درجشنواره تئاتر فجر پذیرفته شدند

"هولستر فرزند اصفهان" و "میعادگاه" درجشنواره تئاتر فجر پذیرفته شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر:  مدیر تالار هنر اصفهان گفت: نمایش «هولستر فرزند اصفهان» از آثار نمایشی تولید شده در تالار هنر و «میعادگاه» به کارگردانی حسین عبداللهی در بخش مرور سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پذیرفته شدند.

 محمدمهدی مغروری در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: بخش مرور آخرین اعلام پذیرش جشنواره تئاتر فجر بود که در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام عمومی شد و پذیرفته شدن در آن ارتباطی با اداره ارشاد شهرستان‌ها و یا شرکت داشتن نمایش در جشنواره‌های استانی و منطقه‌ای نداشته است.

وی افزود: 9 نمایش از استان‌های مختلف کشور به این بخش راه یافتند که دو نمایش «هولستر فرزند اصفهان» و «میعادگاه» از جمله آنها بود.

مدیر تالار هنر اصفهان درباره داستان «هولستر فرزند اصفهان» که به همت تالار هنر تولید شده ،  تصریح کرد: این نمایش که کارگردانی آن را محسن عرب زاده برعهده داشته، روایت‌گر زندگی هولستر عکاس آلمانی معروف در اصفهان است که عکس‌های او تنها اسناد موجود از اصفهان دوره قاجاریه است.

وی اضافه کرد: جشنواره یک صد سالگی تئاتر فرایبورگ آلمان در فروردین‌ماه سال گذشته برگزار شد که دو نمایش «هولستر فرزند اصفهان» و نمایش «آن چه شما می‌خواهید» به کارگردانی اسماعیل موحدی از جمله آثار ارائه شده به این جشنواره بود.

مغروری درباره عوامل این نمایش نیز گفت: مژگان نوایی، علیرضا قدسیه، الهام رضایی، محمد ترابی، نعیمه مهدویان، عبدالحمید ابراهیمی و رهام بحیرایی، بازیگرانی هستند که در این تئاتر به ایفای نقش می‌پردازند ونویسندگی آن را محسن رهنما برعهده داشته است.

به گزارش مهر، نمایش «میعادگاه» به کارگردانی حسین عبداللهی نیز در بخش تئاتر خیابانی سی‌‌امین جشنواره تئاتر فجر که از پنجم تا 22 بهمن‌ماه سال‌جاری در تهران برگزار می‌شود، راه یافته است.

کد مطلب 1514412

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