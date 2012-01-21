به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز برفی بهمن‌ماه، همه را غافل‌گیر کرد. مردم، فروشندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان همگی امروز انتظار چنین برفی را نداشتند، اما این برف هم باعث نشد که شهر از تکاپو و حیات خود باز بماند و کار خرید و فروش در بازار متوقف شود.

اما گویا سرمای زمستانی بر بازار هم اثرگذاشته و اگرچه کار کالارسانی به بازار به روال سابق ادامه یافته است، اما به دلیل مسدود بودن برخی جاده‌ها، کامیون‌های بار به موقع نرسیدند؛ هرچند تاخیرشان اثری هم در بازار نگذاشت. در این میان مردم هم اگرچه دیرتر از هر روز بازارهای میوه و تره‌بار را رونق دادند، اما به هرحال آمدند و خریدهای روزانه خود را انجام دادند.

بازار میوه هم در اولین روز از دومین ماه زمستان، تقریبا نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی نداشت و همه کالاها به وفور و به قیمت‌های متعادل در اختیار مردم قرار گرفت. اگرچه ممکن است کیفیت آن اندکی کاهش یافته باشد، اما قیمت‌ها به جز خیار گلخانه‌ای و خرمالو، افزایشی نداشته است.

قیمت‌ها در بازار نشانگر این است که امسال میوه به خصوص سیب و پرتقال به وفور در بازار وجود داشته است و کمبودی در مورد آن احساس نشد، اگرچه برخی اوقات ممکن بود که نوسانات قیمتی در مورد آن مشاهده شود. البته در میان سیب و پرتقال نیز بازار پرتقال امسال تعادل مناسب‌تری نسبت به سیب داشت و پرتقال مرغوب با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت. امسال دیگر خبری از پرتقال‌های سه هزار تومانی و چهار هزار تومانی همچون سال گذشته در بازار نبود.

قیمت‌های پرتقال در بازار حکایت از محدوده قیمتی 900 تومان تا 2500 تومان در بازار داشت و تقریبا نهایت قیمت این میوه در بازار تا همین حدود پیش می‌رفت و البته قیمت‌های متوسط در این محدوده قیمتی نیز کالایی مرغوب را در اختیار مردم قرار می‌داد و مردم می‌توانستند مایحتاج خود را به راحتی تامین کنند.

سیب نیز محدوده قیمتی 1200 تا 2800 را تجربه می‌کند و نوع مرغوب و درجه یک آن که فروشنده‌ها از آن به عنوان سیب صادراتی و مرغوب یاد می‌کنند، به قیمتی در حدود 2500 تا 2800 تومان به فروش می‌رسد.

بازار میوه‌های وارداتی نیز همچنان داغ است و الان که فصل زمستان است، همچنان گلابی‌های وارداتی که شاید متعلق به خود کشور باشد و یک بار صادر شده و دوباره با یک برند خارجی وارد بازار ایران شده‌اند، در بازار خودنمایی می‌کنند.

این در شرایطی است که چند وقتی است که واردات میوه به کشور ممنوع شده است ولی آنگونه که مسئولان می‌گویند، این میوه‌ها از ثبت‌سفارش‌های قبلی در حال ترخیص از گمرکات است و به طور قطع از برخی مقاطع نزدیک در ماههای آینده، میوه‌های وارداتی در بازار کمیاب خواهند شد.

نوسانات نرخ ارز و تولیدکنندگان کم‌فروش

اما نوسانات نرخ ارز و عدم تدبیر به موقع برای آن، این روزها دستمایه‌ای برای برخی از تولیدکنندگان شده‌ است که به بهانه آن، قیمت‌های خود را افزایش دهند. در حالیکه دولت هم زیر بار موافقت با این درخواست نمی‌رود و می‌گوید که اگر تولیدکننده‌ای ارز با قیمت دولتی برای واردات محصولات مورد نیاز خود درخواست کرده باشد، محال است با آن موافقت نشده باشد.

به همین دلیل است که دولت موافق با افزایش قیمت نیست و تا به حال نیز در مقابل آن ایستادگی کرده است. اما تولیدکنندگان به هرحال گلایه‌مند از این روش، دست به کار شده‌اند تا به نوعی افزایش قیمت خود را جبران کنند، به خصوص اینکه برخی شرکت‌های خصوصی و دولتی پتروشیمی نیز، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند و این امر، سبب شده تا برخی ها نیز به بهانه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی که دخیل در بسته‌بندی و تجهیزات نگهداری کالاهایشان شده است، قیمت‌ها را خودسرانه افزایش دهند.

اما رایج ترین شیوه‌هایی که تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های خود رو به آن آورده‌اند، افزایش قیمت نیست؛ بلکه آنها اندکی از محتوای کالاهای بسته‌بندی را کاهش داده‌اند و به طور نامحسوسی تلاش کرده‌اند که جبران هزینه‌ها را داشته باشند، در حالیکه این امر، از چشم مصرف‌کنندگان دور نمی‌ماند؛ اگرچه قیمت، همان قیمت است، اما محتوا کاهش یافته است.

جزئیات قیمت میوه در بازار

هم اکنون قیمت لیموشیرین جنوب 1200 تومان، به 2500 تومان، سیب سبز 1500 تومان، انار 3000 تومان، گلابی اصفهان 4700 تومان، انار شیراز 2000 تومان، انار ساور 1500 تومان، انگور شاهرودی 1200 تومان، نارنگی 800 تومان و به نطنز 3000 تومان در بازار به چشم می‌خورد.

همچنین قیمت هر کیلوگرم نارنگی 2500 تومان، پرتقال تامسون شمال 1200 تومان، پرتقال تامسون جنوب 1000 تومان، پرتقال رسمی شمال 1000 تومان، خرمالو کن 2500 تومان، خیار رسمی 700 تومان، موز خوشه‌ای 1600 تومان، هندوانه سفید 350 تومان است.

در عین حال، پرتقال وارداتی 1800 تومان، پرتقال مرغوب داخلی 2200 تومان، کیوی 1000 تومان، کیوی هایوارد 1250 تومان، گریپ‌فروت 2000 تومان است.

بادمجان دلمه 700 تومان، بادمجان قلمی 600 تومان، گوجه فرنگی 700 تومان، چغندر 700 تومان، سبزی خوردن 1100 تومان، سیب زمینی استانبولی 2200 توما، سیر 3300 تومان، فلفل دلمه‌ای 1500 تومان، شلغم 700 تومان، کاهو پاک کرده 400 تومان، کاهو پیچ سالادی 500 تومان، کدو حلوایی 500 تومان، کدو مسمایی 8000 تومان، کرفس 400 تومان، سیب ترشی 500 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم کلم سفید 300 تومان، کلم قرمز 400 تومان، لیموترش سنگی جنوب 1100 تومان، لوبیا سبز 1500 تومان، هویج 600 تومان، فلفل ریز کبابی 4500 تومان، پیاز شیری 450 تومان، پیاز زرد 450 تومان، گل کلم 1000 تومان و فلفل دلمه‌ای رنگی 3500 تومان است.