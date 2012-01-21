ایران :

حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهیدان احمدی‌روشن و رضایی نژاد

با اذعان بانک جهانی به رشد اقتصادی ایران و تداوم اختلاف نظر در اتحادیه اروپا رقم خورد؛ تردید غرب در تشدید تحریم‌ها

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور اتخاذ شد؛ تدابیر جدید برای کنترل بازار ارز

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام کرد: بدهی 600 میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانک‌ها

تفاهم:

تجلیل از شهدای نخبه کشور؛ رهبر معظم انقلاب در منزل شهیدان احمدی روشن و رضایی نژاد حضور یافتند

پلیس نظارت بر اماکن عمومی هشدار داد: پلمپ فروشگاه‌ها در صورت فروش باربی

رئیس جمهوری در مراسم آئین روز پاک: 1200000 خودروی فرسوده از رده خارج شده است



تهران امروز:

حضور رهبر انقلاب در منزل شهیدان روشن و رضایی‌نژاد؛ پیشرفت ایران مایه دلگرمی مسلمانان

ایران و 1+5 یک گام به میز مذاکره نزدیک شدند؛ ترافیک مذاکرات بین تهران و غرب

هشدار به فروشندگان عروسک‌های خاص



جام جم :

گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران

دیدار صمیمی رهبر معظم انقلاب با خانواده دو تن از شهدای نخبه کشور

عقرب موتور سوار در کرمان اعدام شد

جوان:

رهبر معظم انقلاب: ترور نخبگان هسته‌ای نشان از عظمت کار جوانان ماست

فیلم ترور شهید احمدی روشن ساخته می‌شود

نزاع "خط قرمزها" بین واشنگتن- تل‌آویو درباره ایران هسته‌ای

حمایت:

رهبر معظم انقلاب: شهدای نخبه جوان، مایه افتخار کشور هستند

مظلومی تهدید به اخراج شد

وعده تولید سوخت استاندارد در 7 پالایشگاه



خراسان:

نائب رئیس کمیته روابط خارجی مجلس:‌ افرادی در ارتباط با ترور شهید احمدی روشن دستگیر شده‌اند

تازه‌ترین گزارش‌ها از زلزله 5.5 ریشتری خراسان رضوی

حضور صمیمانه رهبر انقلاب در منزل شهیدان احمدی‌روشن و رضایی نژاد



دنیای اقتصاد:

157 هزار واحد مسکونی در 9 ماهه اول ساخته شد؛ رکوردزنی ساخت و ساز در تهران

بانک مرکزی وعده داد؛‌ "ال‌سی" ریالی در مسیر ابلاغ

رایزنی هسته‌ای با چین و روسیه



شرق:

ارگان دولت معرفی کرد؛ مقصران گرانی ارز و سکه

ورود دومین همسایه به دیپلماسی ایران و غرب؛ وزیر نفت عراق با پیام آمد

وزیر تعاون و کار: ‌مزد امسال در شورای عالی کار به اندازه تورم تعیین نشد



فرهیختگان:

حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهیدان احمدی‌روشن و رضایی نژاد

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به الزامات برگزاری انتخابات پرشور: مشارکت همه گروه‌های خانواده انقلاب ضروری است

در جدیدترین گزارش بانک جهانی اعلام شد؛ رشد 2.5 درصدی اقتصاد ایران

همزمان با تشدید تنش آنکارا- بغداد صورت گرفت؛ حمله موشکی به سفارت ترکیه در بغداد



قدس:

با وجود تحریم‌ها؛ بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را تایید کرد

اومانو: نام احمدی روشن را ما منتشر نکردیم

سفیر ایران در سازمان ملل: در صورت تهدید ایران همه گزینه‌ها روی میز است



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهیدان احمدی‌روشن و رضایی نژاد: ترور نخبگان علمی نشان دهنده عظمت کار آنهاست

مسئولان و کارشناسان اقتصادی: مبارزه جدی با دلالان بازار را متعادل می‌کند

در سالگرد انقلاب مصر: تظاهرات میلیونی در قاهره دیپلمات‌های صهیونیست را فراری داد

احمدی‌نژاد: نگوییم یورو4 و یورو5، بگوئیم ایران 91 و ایران 92

گسترش:

رئیس جمهوری در مراسم رونمایی از خودروهای یورو 4 بر تدوین استاندارد زیست محیطی تاکید کرد: صنعت ایران، صنعت سبز

رهبر معظم انقلاب: شهدای نخبه جوان مایه افتخار کشور هستند

معاون صنعت، معدن و تجارت: انبارهای کشور پرکالاست مردم نگران نباشند

ملت ما:

حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهیدان احمدی روشن و رضایی نژاد

کشورهای عربی گوسفند ایرانی می‌خورند؛ ایران خریدار گوشت‌های یخی برزیلی

از 192 کشور عضو سازمان ملل؛ صد و سی و یکمین کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

ابهام در نقشه راه "فاز دوم هدفمندی"



وطن امروز:

رهبر انقلاب در منزل شهیدان احمدی‌روشن و رضایی نژاد حضور یافتند؛ شکوه علم و معنویت

انتشار فیلم دیدار محرمانه امیر قطر؛ حمدبن خلیفه در تل‌آویو

انتقاد یکی از عناصر شاخص فتنه گر مقیم خارج از هم کیشان خود؛ برای خودنمایی جلسه محرمانه لو می‌دهند



هفت صبح:

بانک‌ها؛ جایگزین دلالان در بازار ارز

آبی صدر جدول کمرنگ شد

مسافران داخلی و خارجی بیمه می‌شوند

اپل غافلگیر می‌کند؛ ibook2 به جای ipad3



همشهری:

گام‌های موثر برای کاهش آلودگی هوا

تهران نیم میلیون جای پارک کم دارد؛ ساخت گسترده پارکینگ‌های مکانیزه در سراسر تهران از سال آینده

مذاکرات در ترکیه، روسیه و چین دنبال می‌شود؛ روزهای پررفت و آمد دیپلماسی هسته‌ای ایران

انتقاد جبهه متحد اصولگرایان از بداخلاقی‌ها و بی‌تقوایی‌های سیاسی

