سیستم جامع مشترکان آبفا در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نیک نژاد گفت: تهیه این نرم افزار در راستای ارتقای سیستم جامع مشترکان به منظور تسهیل و تسریع در خدمات رسانی بهتر به شهروندان استان بوده که با راه اندازی این سیستم، ارائه خدمات به مشترکان به صورت اینترنتی میسر خواهد بود.

وی اظهار داشت: این نرم افزار توسط شرکت فنی مهندسی و مشاور مینوفن الموت طراحی گردیده که در حال حاضر در چند استان نصب و مورد بهره برداری قرارگرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گنبد نیز به جهت نصب و راه اندازی با موفقیت نرم افزار جامع مشترکین در امور مشترکان از زحمات مدیرعامل و معاون خدمات مشترکین و درآمد و معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفا گلستان تشکر و قدردانی کرد.