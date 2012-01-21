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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

نیک نژاد:

سیستم جامع مشترکان آبفا در گلستان راه اندازی شد

سیستم جامع مشترکان آبفا در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از نصب و راه اندازی سیستم جامع مشترکین در شهرهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری  مهر، علی اکبر نیک نژاد گفت: تهیه این نرم افزار در راستای ارتقای سیستم جامع مشترکان به منظور تسهیل و تسریع در خدمات رسانی بهتر به شهروندان استان بوده که با راه اندازی این سیستم، ارائه خدمات به مشترکان به صورت اینترنتی میسر خواهد بود.

وی اظهار داشت: این نرم افزار توسط شرکت فنی مهندسی و مشاور مینوفن الموت طراحی گردیده که در حال حاضر در چند استان نصب و مورد بهره برداری قرارگرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گنبد نیز به جهت نصب و راه اندازی با موفقیت نرم افزار جامع مشترکین در امور مشترکان از زحمات مدیرعامل و معاون خدمات مشترکین و درآمد و معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفا گلستان تشکر و قدردانی کرد. 

کد مطلب 1514417

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