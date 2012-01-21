حامد کرزای به پاریس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری رسمی کویت اعلام کرد: "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به پاریس سفر خواهد کرد.

مرگ چهار سرباز فرانسوی و زخمی شدن 17 فرد دیگر در روز گذشته در ولایت "کاپیسا باعث شد تا رئیس جمهوری این کشور از تعلیق عملیات های نظامی در افغانستان خبر دهد. گفته می شود این حمله از سوی یکی از نظامیان افغان صورت گرفته است.

خاطرنشان می شود انتشار تصاویر شنیع اهانت نظامیان آمریکایی به مردگان افغان در روزهای اخیر احساسات ضد آمریکایی و ضدغربی مردم افغانستان را افزایش داده است.