علیرضا مساح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مکتب فلسفی اصفهان که مکتبی اسلامی محسوب میشود، در دوره صفویه توسط حکمایی همچون ملاصدرا معروف به صدرالمتالهین که به معنای بالاترین فرد از میان حکمای الهی است، شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه مکتب فلسفی اصفهان مشابهتهای بسیاری با مکتب قرطبه کشور اسپانیا دارد، تصریح کرد: یکی از علل مشابهتهای فکری زیاد این دو مکتب شکلگیری همزمان آنهاست به همین دلیل همایش مکتب فلسفی اصفهان و قرطبه در سالهای گذشته برگزار و مشابهتهای این دو مکتب بررسی شد.
معاون مرکز اصفهانشناسی با اشاره به برگزاری همایش مکتب فلسفی اصفهان در روز 29 دیماه تاکید کرد: در این همایش مکتب فلسفی اصفهان از لحاظ علمی مورد بررسی قرار گرفت و روالی که طی این مکتب اتفاق افتاده و افراد موثر در شکلگیری آن به مخاطبان معرفی شدند و سیدی همایش اکنون آماده ارائه به علاقهمندان است.
وی درباره فعالیتهای جدید مرکز اصفهانشناسی گفت: در صدمین سالگرد بلدیه در اصفهان همایشی برگزار شد که مجموعه مقالات علمی ارائه شده در آن توسط این مرکز ویرایش و تصحیح شد و در کتابی با نام مجموعه مقالات یک صدمین سالگرد بلدیه اصفهان منتشر شد.
مساح اضافه کرد: با توجه به اینکه این کتابهم به صورت چاپی و هم الکترونیکی آماده شده در حال کسب مجوزهای لازم هستیم تا از این پس تمام کتابهایی که توسط مرکز چاپ میشود به همراه سی.دی ارائه شود.
وی تاکید کرد: این سی.دیها به نرمافزار خاصی مجهز شده تا محققان بتواننداز متن سخنرانیها و فیشبرداری کنند ضمن اینکه صوت سخنرانیهای همایش نیز در آن وجود دارد.
معاون مرکز اصفهانشناسی با بیان اینکه کتاب تاریخچه مطبوعات اصفهان تا سال 1385 آماده انتشار است تصریح کرد: در این کتاب اطلاعات مطبوعات مختلفی که تا سال 85 چاپ شده به صورت دانشنامه استخراج شده که شامل اطلاعات مسئولان این نشریهها، سالهای انتشار، قطع نشریهها و موضوع اطلاعات درونی نشریه است.
وی با اشاره به دورههای آموزشی این مرکز بیان داشت: پس از برگزاری دورههای آموزشی عمومی که در تابستان به اتمام رسید تاکنون یک دوره تخصصی 70 ساعته آموزشی ویژه راهنمایان گردشگری و دورهای ویژه کتابداران برای آشنایی و معرفی منابع اصفهانشناسی برگزار شده است.
وی برگزاری دوره جدید آموزشی برای مخاطبان عمومی را منوط به چاپ کتاب آموزشی منبع درباره اصفهانشناسی دانسته و اظهار داشت: این کتاب این کتاب نه تنها منبع کلاسهای آموزشی این مرکز قرار میگیرد، برای افراد علاقهمند به شناخت اصفهان نیز بسیار مفید است.
به گزارش مهر، مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل که مجهز به کتابخانه ویژه اصفهانشناسی است درمیدان امام علی(ع)، کوی هارونیه قرار دارد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره 2208180 تماس بگیرند.
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