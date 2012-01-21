1+5 آماده مذاکره با ایران است / به رغم تحریم ها مسیر دیپلماتیک باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای عضو گروه 1+5 شامل ( روسیه، امریکا، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان ) با اعلام آمادگی خود برای مذاکره با ایران اعلام کردند که تهران نیز باید جدیت خود را برای مذاکره نشان دهد.

"کاترین اشتون" با صدور بیانیه ای در این ارتباط گفت : به رغم اعمال تحریم ها و حدس و گمان های جدید در ارتباط با حمله به تاسیسات هسته ای ایران، مسیر دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای این کشور همچنان باز است.

در همین رابطه دیروز در بروکسل مقامات این اتحادیه متن نامه ماه اکتبر کاترین اشتون را منتشر کردند تا نشان دهند اگر ایران به این نامه پاسخ مثبت بدهد، مذاکرات شروع خواهد شد.

در متن این نامه آمده که اگر طرف ایرانی به دنبال گفتگوهای معنا دار برای اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته ای خود بدون قرار دادن پیش شرط است ، این گروه مایل است گفتگوهایی را با ایران در هفته های آینده در محلی که مورد توافق طرفین باشد برگزار کند .

بر اساس این گزارش، در آخرین دور گفتگوهای ایران و گروه 1+5 ظاهرا ایران اعلام می کند که برای بحث درباره برنامه هسته ای ایران ، کشورهای غربی لازم است که تحریم هایی اعمال شده علیه ایران را لغو کنند و حق ایران در داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز را به رسمیت بشناسند. موضوعی که اشتون آن را پیش شرط ایران می نامد و خواهان صرف نظر کردن ایران از این دو موضوع برای از سرگیری مذاکرات طرفین است.