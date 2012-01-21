به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی پس از تساوی تیم ایران برابر بلاروس ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این بازی می‌توانستیم حداقل پنج گل به ثمر برسانیم که متاسفانه به دلیل بدشانسی موقعیت‌های خود را از دست دادیم. اینکه بهترین بازیکن زمین دروازه‌بان حریف شد، نشان می‌دهد تیم ایران بر روند بازی مسلط بود و موقعیت‌های زیادی هم روی دروازه حریف ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق تصمیم مسئولان برگزاری این جام، به دلیل فشردگی رقابت‌ها هر تیم می‌تواند در جریان بازی هفت تعویض انجام دهد که تیم ایران برابر بلاروس تنها از پنج تعویض استفاده کرد، افزود: حسین کنعانی، بهترین بازیکن ایران در این مسابقه بود که در پایان هم جایزه‌ای را از مسئولان مسابقات دریافت کرد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان با اشاره به حل مشکل مربی و بازیکنان جامانده از همراهی تیم جوانان خاطرنشان کرد: "نناد نیکولیچ" و احمد عبدالله‌زاده و احسان پهلوان، بازیکنان تیم جوانان که به دلیل مشکل خروج از کشور نتوانستند با این تیم راهی روسیه شوند، روز گذشته به جمع نفرات تیم ملی اضافه شدند که به خاطر خستگی از دو بازیکن خود در این بازی استفاده نکردیم.

محمدی با بیان اینکه مربی بلاروس از نتیجه بازی تیمش برابر تیم جوانان ایران رضایت داشت، تصریح کرد: تیم جوانان ایران ساعت 20 امشب به وقت محلی (19:30 به وقت ایران) به دیدار تیم لیتوانی می‌رود که امیدواریم با پیروزی در این بازی شانس صعودمان به مرحله بعدی این جام را افزایش دهیم.

گفتنی است پس از دیدار ایران برابر بلاروس، تیم‌های زیر 21 سال تاجیکستان و لیتوانی برگزار کننده دیدار دوم از گروه C این مسابقات بودند که این مسابقه هم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

- نتایج دیدارهای روز دوم از مرحله گروهی تورنمنت فوتبال روسیه به شرح زیر است:

گروه A:

* قزاقستان 3 - ترکمنستان یک

* روسیه یک - استونی صفر

گروه C:

* ایران صفر - بلاروس صفر

* تاجیکستان صفر - لیتوانی صفر

عکس‌هایی از دیدار تیم‌های فوتبال جوانان ایران و تیم زیر 21 سال بلاروس