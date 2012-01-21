  1. هنر
  2. سایر
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

عالی‌پور در گفتگو با مهر:

ترجمه داستان‌های کوتاه فرانک فلانری به پایان رسید

ترجمه داستان‌های کوتاه فرانک فلانری به پایان رسید

آذر عالی‌پور از پایان ترجمه تعداد زیادی از داستان‌های کوتاه فرانک فلانری نویسنده ایرلندی خبر داد.

آذر عالی‌پور مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من در یک پروژه طولانی مدت، مشغول ترجمه کارهای فرانک فلانری نویسنده ایرلندی بودم. این نویسنده بیش از 30 داستان کوتاه و 2 رمان دارد که پیش از این 7 داستان کوتاه از او و یکی از رمان‌هایش را ترجمه کردم که با نام «شهود» منتشر شد.

وی افزود: فرانک فلانری نویسنده ایرلندی است که به خاطر داستان‌های کوتاهش شناخته می‌شود. بعد از آن 7 داستان کوتاه که پیش از این ترجمه کردم، شروع به ترجمه داستان‌های باقی‌مانده کردم که در 2 جلد گرد خواهند آمد. اگر ترجمه دومین رمان فلانری را هم به این مجموعه اضافه کنیم، یک مجموعه 3 جلدی خواهد شد که البته هنوز این رمان را ترجمه نکرده‌ام.

این مترجم گفت: مدت زیادی مشغول ترجمه داستان‌های کوتاه فلانری بودم چون آثار او سخت‌خوان هستند و ترجمه‌شان دشوار است. در حال حاضر در مرحله‌ای هستم که باید ترجمه این داستان‌های کوتاه را به ناشر تحویل بدهم و برای انتشارشان ناشری انتخاب کنم. البته هنوز ناشری برای انتشار این 2 کتاب انتخاب نکرده‌ام. با انتشار این تعداد از داستان‌های کوتاه فلانری، همه داستان‌های کوتاه او در کشور منتشر می‌شود.

کد مطلب 1514426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها