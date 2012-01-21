آذر عالیپور مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من در یک پروژه طولانی مدت، مشغول ترجمه کارهای فرانک فلانری نویسنده ایرلندی بودم. این نویسنده بیش از 30 داستان کوتاه و 2 رمان دارد که پیش از این 7 داستان کوتاه از او و یکی از رمانهایش را ترجمه کردم که با نام «شهود» منتشر شد.
وی افزود: فرانک فلانری نویسنده ایرلندی است که به خاطر داستانهای کوتاهش شناخته میشود. بعد از آن 7 داستان کوتاه که پیش از این ترجمه کردم، شروع به ترجمه داستانهای باقیمانده کردم که در 2 جلد گرد خواهند آمد. اگر ترجمه دومین رمان فلانری را هم به این مجموعه اضافه کنیم، یک مجموعه 3 جلدی خواهد شد که البته هنوز این رمان را ترجمه نکردهام.
این مترجم گفت: مدت زیادی مشغول ترجمه داستانهای کوتاه فلانری بودم چون آثار او سختخوان هستند و ترجمهشان دشوار است. در حال حاضر در مرحلهای هستم که باید ترجمه این داستانهای کوتاه را به ناشر تحویل بدهم و برای انتشارشان ناشری انتخاب کنم. البته هنوز ناشری برای انتشار این 2 کتاب انتخاب نکردهام. با انتشار این تعداد از داستانهای کوتاه فلانری، همه داستانهای کوتاه او در کشور منتشر میشود.
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