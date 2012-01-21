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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

پرنا:

25 هزار ماموریت توسط فوریت های پزشکی کرمانشاه انجام شد

25 هزار ماموریت توسط فوریت های پزشکی کرمانشاه انجام شد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه گفت: در 9 ماهه اول سال همکاران مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه تعداد25 هزار و 375ماموریت را به انجام رسانده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحمن پرنا با اعلام این مطلب و تفکیک ماموریت های این مرکز به شهری، جاده ای و بین مراکز در دو دسته تصادفی و غیر تصادفی آمار پذیرش بیماران بین مراکز توسط ستاد هدایت و اطلاع رسانی این مرکز در همین مدت را 5928 مورد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد را نشان می دهد.

وی گفت: در نه ماهه اول سال 1390 تعداد ماموریت های تصادفی و غیرتصادفی شهری به ترتیب 3048 و  16 هزار و 638 مورد و تعداد ماموریت های تصادفی و غیر تصادفی جاده ای نیز به ترتیب 2013 و 975 مورد بوده است.

وی در پایان همچنین تعداد ماموریت های تصادفی و غیر تصادفی بین مراکز را به ترتیب 732 و 1970 مورد عنوان کرد.
 

کد مطلب 1514429

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