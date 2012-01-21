25 هزار ماموریت توسط فوریت های پزشکی کرمانشاه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحمن پرنا با اعلام این مطلب و تفکیک ماموریت های این مرکز به شهری، جاده ای و بین مراکز در دو دسته تصادفی و غیر تصادفی آمار پذیرش بیماران بین مراکز توسط ستاد هدایت و اطلاع رسانی این مرکز در همین مدت را 5928 مورد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد را نشان می دهد.

وی گفت: در نه ماهه اول سال 1390 تعداد ماموریت های تصادفی و غیرتصادفی شهری به ترتیب 3048 و 16 هزار و 638 مورد و تعداد ماموریت های تصادفی و غیر تصادفی جاده ای نیز به ترتیب 2013 و 975 مورد بوده است.

وی در پایان همچنین تعداد ماموریت های تصادفی و غیر تصادفی بین مراکز را به ترتیب 732 و 1970 مورد عنوان کرد.

