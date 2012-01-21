وقف از منظر قرآن کریم/ وقف عملی صالح و باقی است

فلسفه وجودی وقف از این جهت که تلاش برای رفع نیاز دیگران است و در حقیقت واقف فقرا و محرومین را در روزی و معاش خود شریک می کند و قسمتی از اموالی که خداوند به وی ارزانی داشته را در جهت مصالح آن ها قرار می دهد در اسلام از مهمترین بحثها بوده و در قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است .

از طرف دیگر وقف یک نوع صدقه است و صدقات از اموری هستند که باعث " تزکیه " می‏شوند؛ اگرچه به صدقات واجب زکات گفته می‏شود. زکات در قرآن گاهی به معنی طهارت و پاکیزگی آمده است، مانند آیه 9 از سوره شمس: "و قد افلح من زکّها"؛ "نجات یافت ان کس که نفس را پاک کرد.

وقف در اصطلاح فقهی عبارت است از این که شخصی عین مال خود را حبس دائم کند و منافع آن را شرعا و به رایگان در اختیار تأسیسات یا شخص یا اشخاص مخصوص بگذارد.

فقها در بیان مفهوم اصطلاحی وقف که از نظر شرعی کلمه وقف چه مفهومی دارد؟ اختلاف نظر دارند؛ منشأ اختلاف آن است که برخی آن را لازم و برخی جایز می دانند و عده ای قصد قربت را شرط تحقق وقف می دانند. ولی عده دیگری چنین عقیده ای ندارند، و غیر این ها. این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم.

وقتی واقف درحال حیات ملکی از املاک خود را وقف کند هم به جامعه خدمت کرده است و هم پس از مرگ سودی به عنوان ثواب و پاداش الهی به او می رسد.

به لحاظ علمی می توان گفت که عمل به مقتضای اصل عام "عدل و انصاف " و توجه به حقوق "ارحام و ارقاب " و لزوم رعایت "اعتدال" و میانه روی در امور ایجاب می کند که وقف تمام اموال جایز نباشد.

آیه "وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا "؛ "و مؤمنین کسانی هستند که چون خرج کنند، اسراف نکنند و بخل نورزند و میان این دو اعتدال عمل کنند."؛ (سوره فرقان، آیه 67)، راهنمای خوبی می تواند باشد.

وقف مانند انفال و خمس و زکات و جزیه و غنائم از منابع مالی حکومت اسلامی محسوب می شود و در اسلام دارای ویژگیهایی بوده و مصداق روشنی از تعاون و همکاری است. وقف عملی است صالح و باقی؛ که باید مورد پژوهش پژوهشگران قرار گیرد، تا بتواند بیشتر در جوامع مورد استفاده قرار گیرد.

