تظاهرات مردم لیبی برای اجرای اسلام / بیانیه اخوان المسلمین درباره شورای انتقالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، هزاران شهروند لیبیایی روز گذشته در شهرهای مختلف از جمله طرابلس و بنغازی تظاهرات کردند. معترضین در جریان این تظاهرات اجرای صریح قانون اساسی جدید و مبتنی بر شریعت اسلام را خواستار شدند و اعلام کردند که اسلام باید منبع اصلی قانونگذاری در لیبی باشد.

حاضران در این تظاهرات که به دعوت جریان های اسلامی و تحت عنوان "وفاداری به شهدا و زخمی های انقلاب لیبی" شکل گرفت اتحاد لیبی و عدم تجزیه آن را خواستار شدند.

از سوی دیگر الجزیره گزارش داد که گروه اخوان المسلمین لیبی در بیانیه ای پافشاری شورای ملی انتقالی لیبی برای عدم تغییر بنیادین در پیش نویس قانون انتخابات را محکوم و اعلام کرد این پافشاری در حالی صورت می گیرد که گروه های سیاسی و ملی لیبی پیشنهادات و ملاحظات خود را در این باره ارائه کرده اند.

در این بیانیه اخوان المسلمین از شورای انتقالی لیبی خواست که در تصمیم گیری ها تک روی نکند چرا که این یک خطر برای روند سیاسی کشور به شمار می رود.

در همین راستا یک دیپلمات غربی که در مذاکره با کمیساریای عالی انتخابات لیبی مشارکت دارد اظهار داشت که لیبی پیشنهاد مربوط به اختصاص 10 درصد کرسی های انجمن جدید ملی لیبی به زنان را لغو کرد.

قرار است انجمن جدید 200 عضو را انتخاب کند. این انجمن وظیفه تدوین قانون اساسی جدید پس از سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی را برعهده خواهد داشت.