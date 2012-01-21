سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف در جاده‌های هراز، کرج - چالوس، فیروزکوه، ساری- کیاسر، دیلمان در استان گیلان، آزادشهر- شاهرود در استان گلستان و بیشتر جاده‌های استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، لرستان اصفهان، تهران، قم و قزوین ادامه دارد و تردد در جاده‌های کوهستانی تنها با داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی امکانپذیر است.

وی با اشاره به لغزنده بودن سطح معابر این استانها تاکید کرد: هم اکنون در برخی از گردنه‌های برفگیر شاهد بروز کولاک هستیم که رانندگان باید در این مناطق قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

جانشین فرمانده پلیس راه از رانندگان خواست قبل از ورود به جاده در اولین جایگاه به صورت کامل سوختگیری کنند. همچنین ماموران پلیس راه با استقرار در مبادی ورودی جاده‌ها از تردد خودروهای بدون تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ جلوگیری می‌کنند.