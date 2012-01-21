"تحریم" راه حل موضوع هسته ای ایران نیست/ بر ادامه گفتگو تاکید داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاون وزیر خارجه چین اعلام کرد که این کشور در راستای کاهش تنش ها در رابطه با موضوع هسته ای ایران بر ادامه گفتگو برای حل این موضوع تاکید دارد.

"وو هایلونگ" در دیدار با "علی باقری" معاون دبیر شورای امنیت ملی کشورمان گفت: بازگشت به گفتگوها با 1+5 باید در "اولویت نخست" ایران باشد.

وی افزود: چین بر این باور است که موضوع هسته ای ایران باید از طریق گفتگوها و مذاکرات حل و فصل شود و تحریم ها و اقدامات نظامی بطور ریشه ای مسئله را حل نخواهد کرد.

در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه چین نیز مخالفت کشورش را با تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کرد.

"لیو ویمین" در این باره گفت: ما امیدوار هستیم که طرف‌های مربوطه [ایران و غرب] آرامش را حفظ کنند. زیرا که تحریم ها، فشار و یا تهدیدات راه به جایی نخواهد برد و تنها به بدتر شدن اوضاع منجر می شود.

در همین رابطه "ون جیابائو" نخست وزیر چین ضمن مخالفت با تحریم های نفتی ایران بر ادامه همکاری های اقتصادی کشورش با ایران به ویژه در زمینه نفت تاکید کرده و گفته است: چین به خرید نفت خود از ایران ادامه خواهد داد.

وی گفت: به باور من چین تنها کشوری نیست که از ایران نفت می خرد. اگر که باید از هرج و مرج اقتصاد جهانی بپرهیزیم لذا تجارت مشروع باید مورد احترام باشد.