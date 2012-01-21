اعتلای تئاتر کشور نیازمند همکاری تمام ارگانهاست

رادمهر کشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در همه کشورها علاوه بر وزارت ارشاد سازمان های مختلف با یکدیگر همکاری میکنند تا جریان هنری و فرهنگی مناسبی در شهرشان شکل بگیرد اما در ایران شهرداری و حوزه هنری فعالیت چندانی در اینباره ندارند.
وی افزود: بیشتر فعالیتهای تئاتری این ارگانها انحصاری است و این سازمانها بیشتر از افراد خاص و کارهای مناسبتی حمایت میکنند که این موضوع سبب میشود فضای تئاتری مناسبی در شهر شکل نگیرد.
کشانی با اشاره به اینکه اگر هنر محدود شود دچار خفقان شده و از بین میرود، تصریح کرد:لازم است به جای استفاده تبلیغاتی و سازمانی از دیدگاه هنری به تئاتر نگریسته شود تا سبب اعتلای این هنر گردد زیرا استفاده تبلیغاتی از هنر تنها سبب نابودی آن میشود.
وی از جمله مشکلهای تئاتر اصفهان را کمبود سالن دانسته و تاکید کرد: اصفهان اکنون یک سالن تئاتر وابسته به ارشاد بیشتر ندارد که به صورت خودگردان اداره میشود به این معنی که بودجه خود را از طریق اجاره سالن به دست میآورد.
این کارگردان تئاتر افزود: این سالن تنها به مدت پنج روز به هر گروه اختصاص مییابد و هر گروه برای هر شب اجرای اضافهتر باید کرایه پرداخت کنند و این در حالی است که سالن فرشچیان به اجرای تئاتر اختصاص ندارد و برای برگزاری همایشها و مراسمهای شهری نیز از همین سالن استفاده میشود.
وی با بیان اینکه اداره ارشاد هر شهر متولی امور هنری است، تصریح کرد: اداره ارشاد این دیدگاه را درباره هنر دارد که آن را به موضوعات خاص محدود نکنداما لازم است با بسترسازیهای مناسب در راستای ساخت سالنهای جدیدی اقدام کند و دیگر سالنهای سطح شهر نیز باید به جای ارگانهایی که استفاده تبلیغاتی و ابزاری از هنر میکنند در اختیار اداره ارشاد قرار گیرد.
نظر شما