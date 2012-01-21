کولاک شدید در گردنه های مهاباد/ چالدران 18 درجه زیر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون در گردنه های کله گاوی، کیت که ، قره بلاغ در شهر مهاباد کولاک شدید وجود داشته و تردد در این محورها به کندی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این در حالی است که همه محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد، اظهار داشت: عملیات برف روبی و نمک پاشی نیز از نخستین ساعات روز شنبه در سطح خیابانها و جاده های برفگیر آغاز شده است.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی در ادامه گفت: رانندگانی که از مناطق برفگیر و کوهستانی تردد می کنند باید زنجیر چرخ، چراغ مه شکن و تجهیزات زمستانی با خود به همراه داشته باشند.

بر اساس گزارش هواشناسی آذربایجان غربی شهرستانهای شمالی آذربایجان غربی جمعه شب، شب سردی داشته و در این راستا شهرستان چالدران با 18درجه زیر صفر سردترین شهر و ارومیه با 16، سلماس با 15 و خوی با 13 درجه زیر صفر در رده های بعدی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش بوکان در گرمترین ساعات با 4 درجه بالای صفر هوای نسبتا مطلوبی داشت، ارتفاع برف در ارومیه و شهرهای جنوبی 5 سانتی متر گزارش شده و در حال حاضر بارش برف در محور بوکان - مهاباد به طور پراکنده ادامه داشته و به تدریج با گذشت ساعاتی از روز از شدت آن کاسته می شود.

هوای ارومیه در حال حاضر نیمه ابری است و درجه رطوبت 76 درصد بوده و ترافیک شهرهای ارومیه، خوی، چالدران و سلماس عادی اعلام شده است.