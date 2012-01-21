تیراندازی به گروهی از پرسنل ارتش در خرم آباد/ دو نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یک گروه از پرسنل ارتش در خرم آباد که در ساعات اولیه صبح شنبه عازم محل کار بودند توسط دو نفر موتورسوار هدف گلوله قرار گرفتند. در جریان این حادثه یک نفر از نیروهای ارتش کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید تیراندازی صورت گرفته در ساعت 6 و 30 دقیقه صبح امروز، اطلاع رسانی در این زمینه را منوط به بررسی بیشتر دانست.

حسن شریعت نژاد با بیان اینکه در تیراندازی صبح امروز 2 نفر موتورسوار مسلح یک گروه از پرسنل ارتش را در محله کوی ارتش هدف گلوله قرار دادند، ادامه داد: در جریان این تیراندازی متاسفانه یکی از نیروهای ارتش در خرم آباد جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به مجروح شدن یک نفر دیگر در جریان این حادثه، یادآور شد: حال عمومی این فرد رضایتبخش است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه علت و انگیزه این تیراندازی در دست بررسی است هر گونه اظهار نظر را منوط به بررسی های بیشتر در این زمینه دانست.

شریعت نژاد با بیان اینکه تیم هایی از نیروهای نظامی و امنیتی برای بررسی موضوع تشکیل و موضوع در حال پیگیری است، یادآور شد: متاسفانه دو فرد موتورسوار ضارب از محل متواری شدند.

مطابق اطلاعات اولیه به دست آمده توسط خبرنگار مهر از منابع آگاه، در این حادثه ستوان یکم "رضا علی پیمانی" 43 ساله کشته شد.

همچنین در این حادثه "سعید بیرانوند" از ناحیه گردن و ساق پا مجروح شد که حال عمومی وی رضایتبخش گزارش شده است.

به گفته یک منبع آگاه در بیمارستان شفای خرم آباد هم اکنون تنها مجروح حادثه در این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار دارد.

به گفته شاهدان عینی این ماجرا ضاربان در جریان این حادثه گلوله های زیادی را به سمت پرسنل ارتش شلیک کردند به طوریکه صدای تیراندازی موجب رعب و وحشت در میان مردم محله کوی ارتش شد.