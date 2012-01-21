به گزارش خبرنگار مهر، بیست ‌و یکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در پرونده ویژه‌ای به موضوع بررسی کم و کیف کتاب‌های منتشرشده در حوزه روابط عمومی پرداخته است.

گفت‌وگو با دکتر داوود زارعیان در نقد وضعیت کتاب‌های روابط‌عمومی، گفت‌وگوی آزاده صادقی با محمد سلطانی‌فر، مهدخت بروجردی و احمد یحیایی ایله‌ای و آسیب‌شناسی کتاب‌های روابط‌عمومی، گفت‌وگوی سمیرا سلطانی با حمید ضیایی‌پرور و نظام بهرامی کمیل و یادداشت حسینعلی افخمی با عنوان «به 100 نزدیک می‌شویم» از مطالب این پرونده است.

این ماهنامه همچنین در پرونده رسانه خود در این شماره موضوع اقتصاد کتاب را مورد توجه قرار داده است.

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش صنعت کتاب، صنعت کتاب از ایده تا محصول نهایی، اسطوره‌ای به نام استیو جابز در دل چند برگ کاغذ، گفت‌وگو با مدیر اداره کل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان کتاب باید پول خودش را دربیاورد از جمله موضوعات مطرح شده در این شماره از این ماهنامه است.

گفت‌وگو‌ با مدیرعامل شهر کتاب و مدیر شهر کتاب مرکزی با عنوان فرهنگ باید روی پای خودش بایستد، در کنار مقالاتی با عناوین چگونه تغییرات در زنجیره ارزش کتاب داستان همشهری باعث رشد مخاطبانش شد؟ در کنار بررسی دلایل فروش پرفروش‌ترین کتاب سال 2011 و بررسی دلایل پرفروش شدن کتاب «دا» با عنوان چگونه جریان‌سازی برای یک کتاب آن را پرفروش می‌کند نیز از دیگر مطالب این پرونده است.

تأثیرگذاری تلویزیون‌های فرامرزی بر روزنامه‌نگاری در ایران با نگاهی به مجموعه برنامه «بفرمایید شام» یکی از برنامه‌های تلویزیون‌های فارسی‌زبان فرامرزی و بررسی تأثیر آن در فضای رسانه‌ای کشور و نیز بررسی ردپای آن را در ادبیات روزنامه‌نگاری و تیترنویسی مطبوعات و سایت‌های خبری، شاهدی از دیگر مطالب منتشر شده در این شماره از این ماهنامه است.

پرونده جامعه اطلاعاتی این شماره از این ماهنامه نیز، کمپین‌های مجازی را مورد توجه قرار داده‌است.

در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات برای نخستین بار مخاطبان این ماهنامه، ترجمه فصلی از کتاب «صنعت نشر کتاب» را با عنوان بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین کسب‌وکار دنیا با ترجمه محمد معماریان می‌خوانند.

مدیریت ارتباطات با مدیر مسئولی امیر عباس تقی‌پور منتشر می‌شود.