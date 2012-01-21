مسئولان گلستان از پروژه مسکن روستایی در بندرترکمن بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که صبح شنبه برگزار شد مسئولان مسکن و شهرسازی، دیوان محاسبات و بنیاد مسکن استان حضور داشتند.

پروژه 360 واحدی بندرترکمن در زمینی به مساحت 21 هزار و 700 مترمربع و در 30 بلوک 12 واحدی درحال احداث است که از این تعداد 258 واحد یک خوابه و 102 واحد دوخوابه با میانگین 65 مترمربع و شامل 250 میلیون ریال تسهیلات مسکن مهر است.

همچنین در این بازدید از پروژه در حال احداث مسکن مهر شهرستان گمیشان نیز بازدید بعمل آمد. این پروژه که شامل 2 فاز 195 واحدی ویلایی و یک فار 60 واحدی است و در زمینی به مساحت 20 هکتار و میانگین مساحت واحدهای دوخوابه آن حدود 70 متر مربع است که در قطعات 200 مترمربعی دردست ساخت است و از 200 میلیون ریال وام مسکن مهر برخوردارند.

در این بازدید آقای مهندس یوسفی، معاون مسکن شهری بنیاد استان ، گزارش مبسوطی از روند کیفی و کمی این پروژه ها ارائه کردند.