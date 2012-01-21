مشمولین ضمانت بازپرداخت تسهیلات دانشجویان/ لغو ضمانت بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص ضمانت بازپرداخت رفاهی دانشجویان اعلام کرده است که علاوه بر کارکنان رسمی و پیمانی دولت، کلیه جانبازان، خانواده شهدا، آزادگان از کار افتاده که حقوق و مزایا از بنیاد شهید و جانبازان و ایثارگران دریافت می کنند و نیز کارکنان رسمی نهادهای عمومی غیردولتی همچون (نهاد رهبری و مراکز تابعه آن و شهرداریها و هلال احمر و کمیته امداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد امور بیماریها خاص، صندوق بیمه روستائیان و عشایر، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و کارکنان رسمی دانشگاه آزاد و کلیه بانکها، با حداقل 3 سال سابقه اشتغال در موارد فوق، می توانند ضمانت دانشجویان متقاضی تسهیلات رفاهی را بکنند مشروط بر اینکه افراد فوق گواهی معتبر از سازمان مربوطه جهت معرفی و تعهد کسر از حقوق ارائه کنند، می توانند ضمانت بازپرداخت دانشجویان را به عهده بگیرند.

همچنین براساس اعلام صندوق رفاه پذیرفتن ضمانت کلیه بازنشستگان به علت عدم کسر از حقوق آنان طبق بند اخیر تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تا اطلاع ثانوی ملغی اعلام می شود.