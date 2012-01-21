نقاط حادثه خیز محور سلماس - خوی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود جلفایی روز شنبه در جریان بازدید از این محور از حذف یک مقطع پرحادثه در محور سلماس - خوی با اجرای عملیات یک لایه آسفالت و خط کشی به طول 200 متر در تقاطع غیرهمسطح سیلاب خبر داد.

وی با بیان اینکه با اصلاح نقص فنی تقاطع غیرهمسطح سیلاب در سلماس عملیات آسفالت و خط کشی در رمپ ورودی تقاطع غیرهمسطح سیلاب در محور سلماس - خوی اجرا شد، گفت: ضریب ایمنی مسیر رفت و آمد ساکنان روستاهای سیلاب، اوریان، سرای ملک و ریگ آباد با اجرای این عملیات راهداری ارتقا یافت.

رئیس اداره راه و ترابری سلماس همچنین با اشاره به آسفالت راه روستای سیلاب به طول 4 کیلومتر و 800 متر، اظهار داشت: عملیات خط کشی و تابلوگذاری نیز در این محور روستایی انجام شده است.

جلفایی از آسفالت باند رفت راه روستای هفتوان به طول یک کیلومتر و 600 متر خبر داد و افزود: عملیات رفوژ باند برگشت این محور روستایی به اتمام رسیده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی آسفالت می شود.



