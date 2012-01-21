۵۴۲شعبه اخذ رای در خراسان جنوبی پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا طاهری در جلسه کارگاه آموزشی هیات های اجرایی حوزه انتخابیه شهرستانهای نهبندان و سربیشه اظهار کرد: 244 نفر از اعضای هیات اجرایی در 24 حوزه سطح استان برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درسطح استان فعالیت دارند.

وی افزود: مسئولیت صحت اجرای انتخابات، بررسی صلاحیت ها و سوابق داوطلبان، انتشار اسامی نامزدها و شرایط قانونی داوطلبین شرک در انتخابات و آدرس و تعداد شعب اخذ رای از 9 روز قبل از شروع انتخابات و نظارت بر چگونگی تبلیغات کاندیداها از جمله وظایف اعضای هیات های اجرایی حوزه های انتخابیه استان است.

طاهری تصریح کرد: وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات‌، به کار بردن نهایت دقت برای حصول اطمینان از صحت و سلامت این رویداد بزرگ است‌.

جانشین رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی ادامه داد: انتخابات آبروی نظام است و جمهوری اسلامی با برگزاری 29 انتخابات از ابتدای انقلاب تا‌کنون تجلی با‌شکوهی از مردم‌ سالاری دینی را در انزار جهانیان به نمایش گذاشته است‌.

طاهری با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات در ایجاد مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت خویش در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: انتخابات عرصه ای مناسب برای رشد و بلوغ سیاسی برای همه مردم فراهم ساخته است برای همین بدخواهان نظا م برای کمرنگ کردن این اصل مهم مردم سالاری نقشه های فراوانی را طراحی کرده اند.

وی با بیان اینکه از 29 فرآیند انتخابات، 24 فرآیند آن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت رایانه ای انجام می شود، افزود: یک فرآیند هم که شمارش آراست فقط در 10 درصد حوزه های انتخابیه سراسر کشور به صورت رایانه ای انجام خواهد شد.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی گفت: مقدمات برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نشست امنای هر شهر و تشکیل هیات های اجرایی در هر حوزه در سطح استان کلید خورد و با ثبت‌ نام کاندیداها مرحله نخست آن به خوبی انجام شد.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدام له یا علیه کاندیداها از سوی اعضای هیات های اجرایی خلاف قانون است‌، ادامه داد: اگر کسی از اعضای هیات های اجرایی قصد فعالیت در ستاد انتخاباتی کاندیداها را دارد، می‌ تواند انصراف خود از عضویت در هیات کتبا به فرماندار حوزه مربوطه اعلام کند‌.

طاهری به کاهش 22 نفری تعداد داوطلبین نامزدی ورود به عرصه رقابت انتخاباتی در خراسان جنوبی در این دوره اشاره کرد و گفت: در انتخابات مجلس هشتم 72 نفر داوطلب ورود به انتخابات ثبت نام کردند که امسال به 50 نفر کاهش یافته است و تاکنون یک نفرشان انصراف داده که بدین ترتیب تعداد داوطبین به 49 نفر کاهش یافته است.

وی افزایش میزان شرط تحصیلات از لیسانس به فوق لیسانس و پالایش در هنگام ثبت نام و ناقص بودن مدارک لازم هنگام ثبت نام را از دلایل کاهش میزان داوطلبان نسبت به دوره گذشته عنوان کرد.

طاهری با اشاره به فعالیت چهار حوزه انتخابیه در خراسان جنوبی افزود: از مجموع کاندیداهای ثبت نام کننده 13 نفر در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان، 13 نفر از حوزه انتخابیه فروس، بشرویه، سرایان و طبس، 10 نفر از حوزه انتخابیه قاین و 13 نفز از حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه هستند.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی با اشاره به میزان تحصیلات نامزدهای انتخاباتی در استان گفت: 31 نفر از داوطلبان فوق لیسانس، 14 نفر دکترا و یک نفر حوزوی خارج که معادل دکتراست، یک نفر لیسانس جانباز حوزوی و سه نفر با سابقه نمایندگی هستند.