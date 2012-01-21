انتخابات حاکمیت اراده ملی مردم است/ اصولگرایان متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام علی حدادعادل در گردهمایی جبهه متحد اصولگرایان مازندران در سالن هلال احمر ساری افزود: قدرت تصمیم گیری در ایران به دست مردم بوده و این به برکت پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فرصتی برای نمایش بصیرت مردم دانست و ادامه داد: انتخابات حاکمیت اراده ملی مردم بوده و اینکه داوطلبان نامزدهای نمایندگی مجلس تبلیغات خود را در هر گروه سیاسی آزادانه انجام می دهند نشان وجود دموکراسی و حضور مردم نیز جمهوریت است.

حداد عادل به شعار دموکراسی کشورهای غربی و آمریکا اشاره کرد و گفت: اینکه رئیس جمهور آمریکا با صراحت اعلام می کند که تا آنجایی از ارزشها دفاع می کنیم که منافع ما در آن محقق شود دموکراسی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در هر انتخاباتی ملاحظاتی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم، ادامه داد: در شرایط فعلی همانند دروه های پیشین انتخابات، دشمن در صدد کم رنگ کردن حضور مردم در صحنه سیاسی انتخابات بوده، زیرا دشمن پشتوانه مردمی را به درستی درک کرده و طراحیهای زیادی در از بین بردن این حضور در سر دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به فعالیت 110 شبکه تلویزیونی فارسی زبان ماهواره ای اشاره کرد و افزود: به طور یقین مردم با حضور در صحنه انتخبات مجلس توطئه دشمنان را بار دیگر خنثی خواهند کرد.

حداد عادل در ادامه به فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: معتقدم با همه تحریمهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ترور شخصیتهای علمی، اینکه سران فتنه این چنین به ارزشهای انقلاب بی وفایی کنند بزرگترین جفا به این انقلاب و نظام و امام راحل و مقام معظم رهبری بوده است.

وی برچسب تقلب در انتخبات ریاست جمهوری قبلی را، جفایی بزرگ در حق این نظام دانست و اظهار داشت: امروز همه مردم به این موضوع از سوی سران فتنه پی برده اند.

حدادعادل با بیان اینکه از سال 81 تاکنون چندین دوره انتخابات شوراهای اسلامی، مجلس و ریاست جمهوری برگزار شده است که در همه این عرصه ها جبهه امتحد اصولگرایی برنده این عرصه بوده است، افزود: در نهمین دوره انتخابات باید این رویه وحدت در این جبهه حفظ شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری حفظ و حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی را به عنوان اصول جبهه متحد اصولگرایی تبیین کرده است، گفت: وفاداری مردم در حفظ و ارزشهای اسلامی و انقلاب با رای دادن به داوطلبان نامزدهای نمایندگی اصولگرایی در عرصه های مختلف انتخاباتی در دهه اخیر اثبات شده است.

حداد عادل، به روکرد جبهه متحد اصولگرایی در انتخابات مجلس آینده اشاره کرد و گفت: حضور جامعه روحانیت و جامعه مدرسین قم در این جبهه که منشور اخلاقی اصولگرایی در انتخابات مجلس نهم نیز تدوین شده است، مایه افتخار است.

وی با بیان اینکه بر اساس تصمیم شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایی نمایندگان ولی فقیه در استانهای مختلف کشور داوطلبان نامزدهای نمایندگی مجلس را انتخاب و به مردم معرفی خواهند کرد، افزود: روحانیون، فعالان سیاسی ایثارگر شاخص، جبهه پیروان ولی فقیه و رهپویان امام راحل از گروههای هستند که در جبهه متحد اصولگرایی از جایگاه خاصی برخوردارند.

حدادعادل گفت: برای اینکه رقابت در عرصه سیاسی به ضرر جبهه متحد اصولگرایی نشود اگر دو نامزد نمایندگی در این جبهه رقابت می کنند باید به نظرات نظرسنجی این جبهه احترام گذاشته و میدان را برای فرد مورد نظر خالی و حمایت کند.

وی به تعامل جبهه متحد اصولگرایی با جبهه ایستادگی ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: هر چند تاکنون رایزنیهایی را انجام داده ایم اما هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم.

حدادعادل، درگیری در جبهه امتحد اصولگرایی را تهدید جدی دانست و افزود: باید بر وحدت بین داوطلبان نامزدهای نمایندگی مجلس در این جبهه مراقبت کنیم.

وی با بیان اینکه همه باید به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق و احترام به رقبا توجه کرده و آن را سرلوحه فعالیتهای سیاسی خود قرار بدهیم گفت: از طرفی باید به مردم اگاهی بدهیم که اختیارات و انتظارات از نماینده مجلس در حد قانونی است.