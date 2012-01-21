13 پروژه راهسازی در کرمان به بهره برداری می رسد

سید علی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها 593 هزار میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: این پروژه در مسافتی به طول 80 کیلومتر انجام شده اند و در دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

خانی ادامه داد: احداث قطعه چهار باند دوم محور کرمان– بافت به طول 15 کیلومتر، احداث باند دوم حد فاصل سه راهی دارزین تا ابارق به طول 13 کیلومتر، چهار خطه کردن محور باغین – بم به طول هشت کیلومتر، احداث باند دوم حد فاصل سه راهی راین – بم به طول 8 کیلومتر، احداث باند دوم محور کرمان – زرند به طول 8 کیلومتر از جمله این پروژه ها هستند.

این مسئول گفت: از دیگر پروژه هایی که در مدت مذکور به بهره برداری می رسند می توان به احداث باند دوم محور راور– دیهوک به طول 10 کیلومتر، چهار خطه کردن محور بافت – جیرفت به طول دو کیلومتر، احداث باند دوم محور بم– زاهدان به طول سه کیلومتر، بهسازی و روکش آسفالت محور شهربابک– سیرجان به طول 16 کیلومتر، احداث باند دوم رفسنجان- سرچشمه به طول 10 کیلومتر و احداث باند دوم محور سرچشمه– خاتون آباد به طول پنج کیلومتر اشاره کرد.

خانی گفت: با بهره برداری از این پروژه ها تحولی مثبت در زمینه توسعه راهها و بزرگراههای استان کرمان و تسهیل حمل و نقل جاده ای کشور صورت می گیرد.