به گزارش خبرنگار مهر، «شمشیر نقره‌ای» نوشته ایان سرالیر با ترجمه داود شعبانی با نام فرعی «تسلیم هرگز! روایتی از جنگ جهانی دوم» توسط انتشارات پیدایش منتشر شد.

نویسنده در یادداشت کوتاهی که بر کتابش نوشته، آورده است:شخصیت‌های این داستان خیالی هستند ولی خود داستان بر اساس واقعیت نوشته شده است. نام برخی مکان‌ها مجازی است این مکان‌ها شامل دهکده‌های بودینگ و کولینا، رودخانه فالکن، شهرک فالکن بورگ و زندان زاکینا هستند. سایر مکان‌ها حقیقی‌اند و روی نقشه اروپا می‌توان آنها را پیدا کرد.

توصیفاتی که از ارتش سرخ در پیشروی شده بر اساس گفته‌های شاهدان عینی در کتاب «باد شرق بر روی پراگ» است.

داستان «شمشیر نقره‌ای» درباره تاثیرات جنگ جهانی دوم بر لهستان و مردمانش است. در جنگ دوم جهانی، لهستان نیز همچون اتریش، فرانسه و بعضی کشورهای دیگر به اشغال آلمان نازی درآمد. بسیاری از خانواده ها همچون خانواده جوزف بالیک ازهم پاشیده شدند و هر کدام از آنان به گوشه ای و زندانی درافتادند. اما مقاومت مردم، بویژه جوانان، در برابر بیگانگان روزنه های رهایی را به سوی آینده گشود و اشغالگران، خسته و سرافکنده از خاک دیگران بیرون رانده شدند.

فرار، سفر هوایی، مخفیگاه، شمشیر نقره‌ای، قطار باری، شب گروه‌های ضربت، خانه‌های زمستانی و تابستانی، تازه‌وارد، نگهبان روس، ایوان کمک های بیشتری می‌کند، جاده پوسن، سفر یخ‌زده و ... بخش‌هایی از کتاب هستند که رمانی پرکشش از ماجراهای یک خانواده لهستانی به ویژه فرزندان آن است.

این کتاب 288 صفحه‌ای در بخش پایانی دارای پیوستی است که مستنداتی از وقایع جنگ جهانی دوم را در قالب اسناد و عکس منتشر کرده است.

«شمشیر نقره‌ای» در شمارگان 2 هزار نسخه به قیمت 6 هزار تومان منتشر شده است. پیش از این ترجمه دیگری از این کتاب توسط مجید عمیق به همت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم منتشر شده است.