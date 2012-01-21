100 امامزاده مازندران امسال بازسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی اظهارداشت: ماندگارترین چیزی که برای انسان باقی می ماند وقف است، اصل موقوفه می ماند و از درآمد موقوفه باید برای نیت واقف هزینه شود.

وی یادآورشد: برای شناسایی و احیای موقوفات باید تلاش شود و از استفتائات مقام معظم رهبری است که کسی بدون مجوز متولی موقوفه در مکان وقفی سکونت داشته باشد عمل نادرستی است و باید اصل وقف به صاحب و متولی آن برگردد.

سهرابی با اشاره به اینکه مانزدران در بخش موقوفات در ردیف دوم و یا سوم شکوری قرار دارد افزود: اگر همه موقوفات استان مازندران احیا شود بیشترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی مازندران حل می شود.

وی ادامه داد: مازندران بیشترین امامزادگان را به خود اختصاص داده است و جایگاه دومی را در سطح کشور دارد و بنا به تاکید رهبری این اماکن متبرکه باید به مراکز فرهنگی تبدیل شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه امسال فعالیت عمرانی 100 امامزاده را در دستور کار قراردادیم، اظهارداشت: در سال جاری فعالیتهای فرهنگی مناسبی در سطح اماکن متبرکه استان صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه برگزاری سوگواری یاس نبوی در 883 امامزاده مازندران اجرا شده است تصریح کرد: تاسیس مراکز قرآنی در 150 امامزاده، اجرای طرح نشاط و آرامش بهاری و عملیات عمرانی در 280 بقعه امامزاده، حمایت مالی به 170 بقعه استان، حمایت از مساجد از اعتبارات دولتی برای 982 مسجد بیش از 3 میلیارد تومان و حضور بیش از 12 میلیون زائر از اقدامات اداره کل اوقاف وامور خیریه مازندران است.

سهرابی ابراز داشت: نصب 15 ضریح در امامزادگان، کمک و مساعدت به بیش از 4 هزار مستمند و ایتام که بالغ بر چهار میلیارد ریال هزینه را در برگرفته است.