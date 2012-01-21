رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پیگیری درخواست این دانشجویان گفت: دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف خواهان تغییر رشته خود به رشته های هسته ای هستند زیرا دانشکده هسته ای این دانشگاه، رشته های مختلف هسته ای دارد که دانشجویانی با رشته های برق، مکانیک،مهندسی شیمی می توانند در گرایشهای هسته ای تحصیل کنند.

وی با یادآوری محدود بودن ظرفیت پذیرش در این دسته از گرایشهای هسته ای دانشگاه صنعتی شریف، ادامه داد: تقاضای این عده از دانشجویان در اداره آموزش دانشگاه باید بررسی شود، سپس بر اساس ظرفیت موجود، اولویت بندی و کیفیت تحصیلی این دانشجویان، به این تقاضاها رسیدگی خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف احتمال زمان اجرایی شدن این درخواست را به علت کمبود فرصت برای ترم آینده ضعیف دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از به شهادت رسیدن مصطفی احمدی روشن - دانش آموخته مهندسی شیمی این دانشگاه، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف خواستار تغییر رشته خود به رشته های هسته ای شدند.