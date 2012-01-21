آمریکا تهدید به بستن سفارت خود در سوریه کرد/ هدف فشار بر دمشق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مقام های ارشد دولت باراک اوباما اعلام کردند که این کشور ادامه فعالیت سفارت خود در دمشق را مشروط بر آن کرده که دولت سوریه تدابیر لازم امنیتی را برای حفظ امنیت این سفارت از حمله مخالفان بکار بندد.

این مقام ها همچنین اعلام کردند که آنها در گفتگوها با مقام های سوریه در این باره به تصمیم نهایی نرسیده‌اند اما تاکنون هیچ نتیجه ملموسی هم از برنامه دولت سوریه برای حفاظت های امنیتی بیشتر سفارت، بدست نیامده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: ما نگرانی های جدی درباره امنیت رو به زوال در دمشق از جمله انفجارهای اخیر خودروها داریم و از امنیت سفارتخانه و پرسنل دیپلماتیک خودمان نگران هستیم و از دولت سوریه خواسته ایم تا تدابیر امنیتی اضافی برای حفاظت از جان آنها را بکار گیرد و دولت سوریه نیز در حال بررسی درخواست ماست.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما همچنین به دولت سوریه توصیه کرده ایم در صورتی که این کشور گام‌های ملموسی در روزهای آینده در رابطه با تشدید تدابیر امنیتی اتخاذ نکند ما چاره ای جز بستن سفارت خانه نداریم.

یک مقام آمریکا درباره اوضاع امنیتی در سوریه گفته است: بمب‌گذاری های اخیر در سوریه، این کشور را به سطح دیگری از ناامنی رسانده است.

بنابر عقیده تحلیلگران سفارت آمریکا در دمشق خود از عوامل ناامنی در سوریه است و این سفارتخانه به مرکزی برای مداخله و توطئه تبدیل شده است.