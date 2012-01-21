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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آماده‌باش 4 هزار نیروی خدمات شهری/ تمام معابر شن پاشی شده است

آماده‌باش 4 هزار نیروی خدمات شهری/ تمام معابر شن پاشی شده است

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه بیش از چهار هزار نیروی خدمات شهری از شب گذشته در حالت آماده باش به سر می برند گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر وجود مشکل خاص در سطح شهر ارائه نشده است.

محمد روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی شهرداری با توجه به بارش برف، گفت: با توجه به بارش برف در سطح شهر از شب گذشته بیش از چهار هزار نیروی خدمات شهری در آماده باش کامل به سر می برند و خوشبختانه تا این لحظه با مشکل خاصی مبنی بر ایجاد مشکل و یا آبگرفتگی در شهر مواجه نبودیم تنها در چند نقطه از قبیل خیابان اشرفی اصفهانی و یا پل فجر شاهد مشکلات جزئی بودیم که آن هم با حضور به موقع اکیپ برف روبی بر طرف شد و اقدامات لازم به بهترین شکل ممکن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بیش از 200 سایت برف روبی با بیش از چهار هزار کارگر از شب گذشته در سطح محلات شهر تهران در حالت آماده باش قرار دارند.

روشنی تصریح کرد: همچنین بیش از 150 دستگاه گریدر، 70 لودر، 400 خاور، 40 کامیون تیغه دار و کمپرسی و بیش از 50 ماشین نمک پاش از شب گذشته در سطح شهر استفاده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و جلساتی که برای کاهش مشکلات در بخش آبگرفتگی داشته ایم، چندی پیش عملیات لایروبی انهار و استقرارعوامل ثابت در محله های سطح شهر انجام شده و به طور کلی با آمادگی کامل تجهیزات با مشکل خاصی تاکنون روبه رو نبوده ایم.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه کار نمک پاشی و شن پاشی در تمامی مناطق سطح شهر انجام شده گفت: هم اکنون با توجه به لغزندگی خیابان ها تردد به کندی جریان دارد و در این خصوص از شهروندان می خواهیم تا حد امکان به جای استفاده از خودروهای شخصی  از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. همچنین با توجه به بارش برف و احتمال یخ زدگی خیابان ها شهروندان تا آنجا که امکان دارد کمتر در خیابانها تردد کنند.


 

کد مطلب 1514460

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