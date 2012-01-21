محمد روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی شهرداری با توجه به بارش برف، گفت: با توجه به بارش برف در سطح شهر از شب گذشته بیش از چهار هزار نیروی خدمات شهری در آماده باش کامل به سر می برند و خوشبختانه تا این لحظه با مشکل خاصی مبنی بر ایجاد مشکل و یا آبگرفتگی در شهر مواجه نبودیم تنها در چند نقطه از قبیل خیابان اشرفی اصفهانی و یا پل فجر شاهد مشکلات جزئی بودیم که آن هم با حضور به موقع اکیپ برف روبی بر طرف شد و اقدامات لازم به بهترین شکل ممکن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بیش از 200 سایت برف روبی با بیش از چهار هزار کارگر از شب گذشته در سطح محلات شهر تهران در حالت آماده باش قرار دارند.

روشنی تصریح کرد: همچنین بیش از 150 دستگاه گریدر، 70 لودر، 400 خاور، 40 کامیون تیغه دار و کمپرسی و بیش از 50 ماشین نمک پاش از شب گذشته در سطح شهر استفاده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و جلساتی که برای کاهش مشکلات در بخش آبگرفتگی داشته ایم، چندی پیش عملیات لایروبی انهار و استقرارعوامل ثابت در محله های سطح شهر انجام شده و به طور کلی با آمادگی کامل تجهیزات با مشکل خاصی تاکنون روبه رو نبوده ایم.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه کار نمک پاشی و شن پاشی در تمامی مناطق سطح شهر انجام شده گفت: هم اکنون با توجه به لغزندگی خیابان ها تردد به کندی جریان دارد و در این خصوص از شهروندان می خواهیم تا حد امکان به جای استفاده از خودروهای شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. همچنین با توجه به بارش برف و احتمال یخ زدگی خیابان ها شهروندان تا آنجا که امکان دارد کمتر در خیابانها تردد کنند.



