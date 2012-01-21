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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

مهدوی خبر داد:

رشد 10 درصدی وصول درآمدهای گلستان

رشد 10 درصدی وصول درآمدهای گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان گفت: وضعیت عملکرد درآمدهای استان در 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی روز شنبه در کارگروه درآمد استان افزود: مجموع وصولی درآمدهای 9 ماهه اول سال جاری مبلغ 887 میلیارد و 360 میلیون ریال بوده است که نسبت به مصوب 9 ماهه حدود 5 درصد و نسبت به وصولی مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

به گفته وی، از این مبلغ درآمدهای وصولی استان، درآمدهای مالیاتی با مبلغ 725 میلیارد و 351 میلیون ریال و سایر درآمدها با مبلغ 163 میلیارد و 9 میلیون ریال به ترتیب 82 و 18 درصد درآمدهای عمومی را تشکیل می دهد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان همچنین به ارائه گزارشی از وضعیت وصولی درآمدها توسط دستگاههای اجرایی استان پرداخت و تصریح کرد: نیروی انتظامی با 74 درصد، استانداری 15درصد، جهاد کشاورزی با 2.3 درصد بیشترین سهم کسری درآمدهای وصولی استان که مبلغ 24 میلیارد و 993 میلیون ریال است را تشکیل می دهند.

وی گفت: اداره کل امور مالیاتی نیز با 53درصد و اداره کل ثبت اسناد واملاک با 42 درصد بیشترین سهم وصولی از مازاد درآمد استان که مبلغ 40 میلیارد و 447 میلیون ریال است را تشکیل می دهند.
کد مطلب 1514462

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