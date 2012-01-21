انتخابات مجلس نمایش اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل امامزاده در گردهمایی جبهه متحد اصولگریان مازندران در سالن هلال احمر ساری افزود: مجلس نهم نخستین رخداد خلق حماسه حضور پس از جریان فتنه بوده که با حضور حداکثری مردم می توان یک حماسه دیگر در انقلاب ترسیم کرد.

وی با اعلام این مطلب که مردم مازندران در همه عرصه انقلاب تجلی عشق ورزی و خلق حماسه بودند، گفت: حماسه 9 دی پیوند ناگسستنی ایران با ارزشهای این ملت بوده و تجمع آن حماسه را در انتخابات مجلس نهم خواهند دید.

امامزاده، به ضریب مشارکت 85 درصدی انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: مجلس نهم می تواند فخرآفرینی و نمایش اقتدار ایران اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه تاثیرگذاری و سرنوشت نظام در اختیار مردم است، گفت: باید به مردم در شناخت کاندیدهای اصلح و شایسته کمک شود.