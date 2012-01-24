کاظم دوست‌حسینی در گفتگو با مهر گفت: تا پایان سال 89 مطابق آمار دریافتی، 90 درصد خسارت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران، داخلی بوده است و مشتریان خارجی صندوق، خوش‌حساب‌تر از مشتریان داخلی بوده‌اند. البته در سال 90، این مطالبات به کمتر از 76 درصد رسیده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: مشکل اصلی که هم اکنون سبب شده تا میزان خسارات بالا رود، مشکل نقل و انتقال ارز است، چراکه طرف خارجی آمادگی پرداخت مطالبات خود به ایران را دارد، اما مشکل اصلی تحریم‌ها و نقل و انتقالات ارزی است.

وی تصریح کرد: البته در این میان صندوق از بانک مرکزی نیز درخواست کرده تا اجازه افتتاح حساب ارزی به صندوق ضمانت صادرات ایران بدهد تا این صندوق، در خارج از کشور بتواند مطالبات خود را دریافت کرده و به این صندوق واریز کند؛ این درحالی است که هم اکنون برخی از این مطالبات وصول شده، ولی امکان انتقال به ایران وجود ندارد.

دوست حسینی اظهار داشت: علیرغم دستور رئیس‌جمهور برای افتتاح این حساب، این کار در بروکراسی‌های بانک مرکزی و پیچ و خم اداری باقی مانده است که در حال پیگیری هستیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این راهکار اگر عملیاتی شود، سهم عمده‌ای در وصول مطالبات خارجی خواهد داشت. به هرحال ما منتظر بانک مرکزی هستیم.