به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که با عملیات شن و نمک پاشی مشکل یخ زدگی معابر نداشتیم اگفت:در منطقه 5 با کندی حرکت حمل و نقل عمومی و خودروهای شخصی مواجه بودیم که اکنون در این منطقه هم وضعیت ترافیک عادی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در بزرگراه آزادگان و جاده ساوه به دلیل نقص فنی برخی خودروها و مجهز نبودنشان به زنجیر چرخ با مشکلاتی روبرو بودیم که با اقدامات صورت گرفته مشکلات در این دو مسیر هم برطرف شد.

معاون ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد : ناوگان حمل و نقل عمومی از نخستین ساعات امروز با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کرد و در نقاطی که با تجمع مسافر مواجع بودیم و تاکسی ها پاسخگوی نیاز نبودند نسبت به اعزام اتوبوس های کمکی اقدام شد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه حضور پلیس راهنمایی و رانندگی از نخستین ساعات روز بسیار خوب و گسترده بوده گفت : به دلیل تعطیل نشدن مدارس و دانشگاهها حجم ترددهای امروز مانند روزهای عادی بود و ترافیک هم مانند بقیه روزها در تهران وجود داشت غ با این وجود با اقدامات گستردهای که صورت گرفت مشکل خاصی در تردد ها ایجاد نشد.

وی افزود : بسیاری از شهروندان از تعطیل نشدن مدارس علی رغم بارش برف سنگین گلایه مند بودند و دانش آموزان در مناطقی که بارش برف سنگین بود به سختی خود را به مدارس رساندند.

وی در پایان تاکید کرد : خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی با تمامی ظرفیت ادامه خواهد یافت تا مشکلی برای تردد شهروندان در سطح شهر وجود نداشته باشد .

