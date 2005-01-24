رئيس مجلس شوراي اسلامي : مجلس باتمام توان در جهت تقويت ورزش بانوان حركت مى كند

به گزارش خبرنگار " مهر" رييس مجلس شوراي اسلامي كه عصر يكشنبه در مراسم افتتاحيه نخستين دوره بازيهاى بانوان پايتخت هاى كشورهاى اسلامى و آسيايى حضور داشت ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : ما مى خواهيم به همه اعلام كنيم براى گسترش ورزش ميان بانوان، نياز به تقليد از ملت هاى ديگر وجود ندارد زيرا مى توان ضمن توسعه ورزش بانوان، ارزش هاى اسلامى نظير حجاب را نيز رعايت كرد.

وي با اشاره به اين نكته كه حفظ و وفادارى به ارزش ها به معناى ستيزه جويى با فرهنگ ديگران نيست، گفت : حركت ما حركتى در جهت تقويت هويت اسلامى است كه باعث گسترش روح دوستى ميان بانوان مسلمان و اعلام پيام ورزش ، پيام صلح و دوستى و همدلي در جهان است.

رييس مجلس برگزارى اين مسابقات را نشان از جايگاه محترم زنان در جوامع اسلامى با حفظ ارزش هاى معنوى دانست و بر ضرورت ورزش براى سلامتى همه اقشار جامعه تاكيد كرد و گفت : ورزش براى سلامت بانوان بسيار مهم است زيرا سلامت بانوان به معناى سلامت مادران نسل آينده و در نهايت نسل آينده است .

وى در ادامه گفت : در سال 2005 ميلادى كه سال ورزش و سلامت ناميده شده، جمهورى اسلامى ايران اين افتخار را دارد كه اولين دوره اين مسابقات را برگزار كند و برگزارى اين مسابقات را گام مهمى در اعتلاى جايگاه زنان مسلمان مي داند. رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان اين مسابقات را تجربه مفيدي براي آينده زنان مسلمان دانست و تاكيد كرد: اميدوارم ديگر كشورها نيز از اين الگوي فرهنگي ورزشي استفاده كرده و آنرا مورد توجه قرار دهند. همچنين اميدوارم شركت كنندگان رقابتي توام با رفاقت را پيش گيرند و با خاطره اي خوش ايران را ترك نمايند.