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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

پیروزی ارزشمند تیم فوتبال سایپا شمال قائمشهر

پیروزی ارزشمند تیم فوتبال سایپا شمال قائمشهر

قائم شهر - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، با یک پیروزی با ارزش خانگی موقعیت خود در مکان هشتم جدول رده بندی فوتبال دسته یک باشگاههای کشور در گروه الف این مسابقات حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سایپا شمال شامگاه جمعه در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای کشور در دیداری خانگی در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر، با دو گل میهمان خود تیم پیام مخابرات فارس را شکست داد و با 18 امتیاز در مکان هشتم باقی ماند.

برای تیم سایپا شمال قائم شهر، در این دیدار امیرحسین یوسفی کاپیتان تیم در دقیقه 65 مسابقه در محوطه جریمه تیم پیام صاحب توپ ارسالی از وسط میدان شد و با شوتی سرکش نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند.

در ادامه مسابقه تیم سایپا شمال قائم شهر توپ و میدان را در اختیار گرفت و توسط هادی ریاحی در دقیقه 81 مسابقه توپ را به تاق دروازه کوبید و تیمش را در آستانه پیروزی در این مسابقه قرار داد.

شاگردان دار بنیان سرمربی ارمنستانی تیم سایپا شمال قائم شهر، پس ازاین گل چندین بار موقعیت گلزنی پیدا کردند که با واکنش مثبت دروازه بان پیام مخابرات فارس بی نتیجه ماند.

پیامی ها در این مسابقه برنامه منسجمی برای حمله های پر دامنه خود نداشتند و در چند موقعیت خطرات نصفه و نیمه روی دروازه تیم سایپا ایجاد کردند.

در همین گروه، تیم صنعت ساری دیگر نماینده مازندران در این مسابقات عصرشنبه (امروز) در ورزشگاه شهدای ساری میزبان تیم پرستاره استیل آذین سمنان است.

تیم نساجی مازندران، عصر شنبه در گروه دوم فوتبال دسته یک باشگاههای کشور در قائم شهر میزبان تیم پاس همدان است.

کد مطلب 1514470

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