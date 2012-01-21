آزادراه زنجان - قزوین مسدود شد/ کشته و مجروع شدن 16 نفر در تصادف

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر شاهد کولاک در انتهای آزادراه زنجان ـ قزوین هستیم، افزود: این در حالی است که تردد در جاده قدیم با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

سرهنگ رشتیانی، به وجود کولاک مقطعی در محور زنجان - قیدار - ابهر اشاره کرد و افزود: اتوبان "زنجان - قزوین" نیز از کیلومتر 90 به طول 10 کیلومتر با کولاک مقطعی و شدید مواجه بوده و به رانندگان توصیه می شود از جاده قدیم 'زنجان - تهران' تردد کنند.

رئیس پلیس راهور زنجان، به بسته بودن اتوبان زنجان - قزوین از ساعات دو الی شش بامداد اشاره کرد و گفت: این محور به علت کولاک شدید، نبود دید و لغزندگی جاده در طول این مدت بسته اعلام شده بود که در حال حاضر هیچ یک از محورهای استان زنجان بسته نبوده و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ رشتیانی از وقوع تصادف رانندگی در کیلومتر 20 اتوبان زنجان ـ تبریز خبر داد و افزود: در این سانحه رانندگی، یک دستگاه اتوبوس تهران به خوی به علت عدم توانایی راننده در کنترل آن، ساعت 2:45 دقیقه صبح امروز دچار سانحه شد که متأسفانه یکی از مسافران جان خود را از دست داد و 15 نفر نیز مجروح شدند.

وی در خصوص سایر محورهای مواصلاتی استان، ادامه داد: در حال حاضر در گردنه طارم شاهد کولاک و مه هستیم که همین امر باعث کند شدن تردد در این محور شده است که این تردد نیز با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است همچنین در گردنه دندی و پاپایی تردد به کندی صورت می‌گیرد. جاده‌های اطراف قیدار نیز با وجود کولاک، تردد به کندی انجام می‌شود.

تردد در گردنه های استان زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

همچنین کارشناس کل راه و ترابری استان زنجان، گفت: در حال حاضر تردد وسایط نقلیه در تمام گردنه های زنجان بدلیل وجود برف، وقوع کولاک مقطعی و یخبندان بودن سطح جاده فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

سید احمد خلیلی افزود: عبور و مرور وسایط نقلیه در این گردنه ها به رغم انجام عملیات برف روبی، نمک پاشی و تیغ زنی، به کندی انجام می گیرد.