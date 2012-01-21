  1. استانها
  2. زنجان
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

سرهنگ رشتیانی:

آزادراه زنجان - قزوین مسدود شد/ کشته و مجروع شدن 16 نفر در تصادف

آزادراه زنجان - قزوین مسدود شد/ کشته و مجروع شدن 16 نفر در تصادف

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس‌راه استان زنجان با اشاره به بارش سنگین برف در نقاط مختلف استان زنجان، گفت: بر اثر بارش‌هایی که از دیروز آغاز شده است، هم‌اکنون آزادراه زنجان ـ قزوین از محدوده ابهر به سمت قزوین مسدود شده است.

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر شاهد کولاک در انتهای آزادراه زنجان ـ قزوین هستیم، افزود: این در حالی است که تردد در جاده قدیم با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

سرهنگ رشتیانی، به وجود کولاک مقطعی در محور زنجان - قیدار - ابهر اشاره کرد و افزود: اتوبان "زنجان - قزوین" نیز از کیلومتر 90 به طول 10 کیلومتر با کولاک مقطعی و شدید مواجه بوده و به رانندگان توصیه می شود از جاده قدیم 'زنجان - تهران' تردد کنند.

رئیس پلیس راهور زنجان، به بسته بودن اتوبان زنجان - قزوین از ساعات دو الی شش بامداد اشاره کرد و گفت: این محور به علت کولاک شدید، نبود دید و لغزندگی جاده در طول این مدت بسته اعلام شده بود که در  حال حاضر هیچ یک از محورهای استان زنجان بسته نبوده و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ رشتیانی از وقوع تصادف رانندگی در کیلومتر 20 اتوبان زنجان ـ تبریز خبر داد و افزود: در این سانحه رانندگی، یک دستگاه اتوبوس تهران به خوی به علت عدم توانایی راننده در کنترل آن، ساعت 2:45 دقیقه صبح امروز دچار سانحه شد که متأسفانه یکی از مسافران جان خود را از دست داد و 15 نفر نیز مجروح شدند.

وی در خصوص سایر محورهای مواصلاتی استان،  ادامه داد: در حال حاضر در گردنه طارم شاهد کولاک و مه هستیم که همین امر باعث کند شدن تردد در این محور شده است که این تردد نیز با زنجیر چرخ امکان‌پذیر  است همچنین در گردنه دندی و پاپایی تردد به کندی صورت می‌گیرد. جاده‌های اطراف قیدار نیز با وجود کولاک، تردد به کندی انجام می‌شود.

تردد در گردنه های استان زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

همچنین کارشناس کل راه و ترابری استان زنجان، گفت: در  حال حاضر تردد وسایط نقلیه در تمام گردنه های زنجان بدلیل وجود برف، وقوع کولاک مقطعی و یخبندان بودن سطح جاده فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.  

سید احمد خلیلی افزود: عبور و مرور وسایط نقلیه در این گردنه ها به رغم انجام عملیات برف روبی، نمک پاشی و تیغ زنی، به کندی انجام می گیرد.

وی افزود: در مسیر اتوبان زنجان به قزوین (نزدیک شهرستان ابهر به طرف قزوین) وقوع کولاک و عدم دید کافی باعث شده بود که پلیس، مانع از عبور و مرور خودروها شود ولی در حال حاضر تردد در این مسیر نیز جریان دارد.
 
خلیلی به رانندگان وسایط نقلیه توصیه کرد: در صورت تردد در محورهای مواصلاتی زنجان به ویژه گردنه های این استان، زنجیر چرخ و دیگر وسایل ایمنی زمستانی را به همراه داشته باشند.
 
خلیلی با بیان اینکه در حال حاضر با تلاش راهداران مستقر در 29 پایگاه دائمی و موقت تمام محورهای مواصلاتی استان زنجان باز است و تردد خوردورها در آنها جریان دارد، افزود: شماره تلفن 7272027 و تلفن گویای 141اداره کل راه و ترابری استان، آماده پاسخگویی به هموطنان در خصوص وضعیت راه های ارتباطی این استان است.
  
کاهش چند درجه ای دما در زنجان
 
همچنین مسئول بخش پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به ورود سامانه هوای سرد به استان شاهد کاهش 6 الی 8 درجه‌ای دما در اقصی نقاط استان هستیم.

احد یاقموری افزود: بارش برف و کاهش دما از روز گذشته در استان آغاز شده است که انتظار داریم تا اواسط هفته جاری این پدیده در استان حاکم باشد.

وی افزود: در حال‌حاضر دمای شهر زنجان 9 درجه زیر صفر گزارش شده است که با توجه به بارش پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز دوشنبه در شهر زنجان حاکم باشد و از اواسط این روز با خروج تدریجی سامانه از آسمان استان جوی آرام در منطقه حاکم شود.

یاغموری با اشاره به اینکه دمای هوای استان نسبت به روز گذشته 6 الی 8 درجه کاهش را نشان می‌دهد، افزود: سامانه هوای بارش‌زا و سرد از شرق دریای مدیترانه وارد کشور شده و انتظار داریم طی روزهای گذشته به‌تدریج شاهد خروج آن باشیم.

وی به پیش‌بینی هوای استان تا پایان هفته نیز اشاره کرد و یادآور شد: براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی انتظار داریم تا اواخر هفته جوی آرام در منطقه حاکم شده و پیش‌بینی می‌شود بارشی را در این مدت شاهد نباشیم.

همچنین به دلیل بارش شدید برف و کولاک مدارس مقطع صبح در برخی مناطق استان زنجان تعطیل شد.

کد مطلب 1514471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها