725 میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی گلستان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، عمران طیبی روز شنبه در کارگروه درآمد استان گلستان افزود: از این مبلغ 618 میلیارد و 554 میلیون ریال آن مالیاتهای مستقیم و مبلغ 158 میلیون و 593 میلیون ریال مالیات غیر مستقیم است.

وی ضمن ارائه گزارشی از وصول درآمدهای مالیاتی در استان و اقدامات اداره کل مالیاتی دراین زمینه به مشکلاتی که در خصوص پستهای سرپرستی واحدهای مالیاتی به وجود آمده اشاره کرد و افزود: این مشکلات می تواند در وصول درآمدهای استان تاثیر گذار باشد.

معاون برنامه ریزی استانار گلستان نیز تاکید کرد: تمامی تلاشها بر کارگروههای ایجاد شده متمرکز گردد و کارگروههای تشکیل شده ذیل ستاد با شتاب و دقت بیشتری فعالیت نمایند و گزارشات خود را همواره به کارگروه درآمدها و تجهیزات منابع استانی ارسال کنند.

رضا غلامی ضمن تاکید مجدد مبنی بر پیگیریهای دبیر خانه کارگروه در زمینه علل عدم تحقق درآمدها، خواستار پیگیری بیشتر در خصوص کسری درآمد دستگاهها در راستای تامین منابع مالی استان شد و افزود: کسری وصول و تحقق درآمد دستگاههای اجرایی استان در تخصیص اعتبارات آن دستگاه از طریق کمیته تخصیص تاثیر گذار خواهد بود.