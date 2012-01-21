725 میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی گلستان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، عمران طیبی روز شنبه در کارگروه درآمد استان گلستان افزود: از این مبلغ 618 میلیارد و 554 میلیون ریال آن مالیاتهای مستقیم و مبلغ 158 میلیون و 593 میلیون ریال مالیات غیر مستقیم است.
وی ضمن ارائه گزارشی از وصول درآمدهای مالیاتی در استان و اقدامات اداره کل مالیاتی دراین زمینه به مشکلاتی که در خصوص پستهای سرپرستی واحدهای مالیاتی به وجود آمده اشاره کرد و افزود: این مشکلات می تواند در وصول درآمدهای استان تاثیر گذار باشد.
معاون برنامه ریزی استانار گلستان نیز تاکید کرد: تمامی تلاشها بر کارگروههای ایجاد شده متمرکز گردد و کارگروههای تشکیل شده ذیل ستاد با شتاب و دقت بیشتری فعالیت نمایند و گزارشات خود را همواره به کارگروه درآمدها و تجهیزات منابع استانی ارسال کنند.
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