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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

عزیز الدویک:

هدف بازداشت من نابودی آشتی ملی فلسطین است

هدف بازداشت من نابودی آشتی ملی فلسطین است

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در واکنش به بازداشت خود توسط رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نابودی آشتی ملی فلسطین مهمترین هدف بازداشت وی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، عزیز الدویک در نامه ای اظهار داشت: بازداشت من با هدف نابودی آشتی ملی فلسطین و به حال تعلیق درآوردن فعالیت مجلس است.

وی از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که هر چه سریعتر مجلس قانونگذاری فلسطین را به برگزاری نشست فوری دعوت کند و مشکلات بر سر راه نمایندگان مجلس در کرانه باختری برای از سرگیری فعالیت های خود را برطرف کند.

این نامه در زندان نظامی عوفر رژیم صهیونیستی نوشته شده و از طریق وکیل عزیز الدویک در اختیار رسانه های فلسطین قرار گرفته آمده است.

گفتنی است نظامیان رژیم صهیونیستی طی 2 روز گذشته عزیز الدویک و "خالد طافش" یکی دیگر از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را در کرانه باختری بازداشت کرده اند.

کد مطلب 1514474

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