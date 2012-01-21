هدف بازداشت من نابودی آشتی ملی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، عزیز الدویک در نامه ای اظهار داشت: بازداشت من با هدف نابودی آشتی ملی فلسطین و به حال تعلیق درآوردن فعالیت مجلس است.

وی از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که هر چه سریعتر مجلس قانونگذاری فلسطین را به برگزاری نشست فوری دعوت کند و مشکلات بر سر راه نمایندگان مجلس در کرانه باختری برای از سرگیری فعالیت های خود را برطرف کند.

این نامه در زندان نظامی عوفر رژیم صهیونیستی نوشته شده و از طریق وکیل عزیز الدویک در اختیار رسانه های فلسطین قرار گرفته آمده است.

گفتنی است نظامیان رژیم صهیونیستی طی 2 روز گذشته عزیز الدویک و "خالد طافش" یکی دیگر از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را در کرانه باختری بازداشت کرده اند.