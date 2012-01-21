به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، نامه‌ای از «الکساندر گراهام بل» که مخاطبش پدر و مادر مخترع تلفن بوده است، در یک مزایده عمومی در آمریکا حراج شد.

این نامه با بهای 92 هزار دلار در مزایده «آر آر اکشن» در ایالت نیوهمپشر به فروش رفت.

نامه گراهام بل در سال 1878 نوشته شده و بِل در آن به صورت تصویری نحوه کار تلفن را به پدر و مادرش توضیح داده است.

الکساندر گراهام بل (3 مارس 1847 - 2 اوت 1922) مخترع، مبتکر و دانشمند بریتانیایی بود. بل علاوه بر تلفن اختراعات زیاد دیگری هم داشته است از فلزیاب نام برد.

بل که اصالتاً اسکاتلندی بود، در اکتبر 1878 به همراه همسرش به آمریکا رفتند و بل بلافاصله روانه بوستون شد تا به دفاع از امتیاز تلفن که شرکت دسترن یونیون مدعی آن شده بود، بپردازد و در این دادگاه سر بلند بیرون آمد.

در سال 1915 یک خط تلفن سرتاسری در خاک آمریکا برقرار شد. آن روز رئیس جمهور آمریکا از کاخ سفید در واشنگتن با فرماندار کالیفرنیا ارتباط برقرار کرده بود و صدای او را می‌شنید. در این جشن فقط رئیس جمهور و فرماندار شرکت نداشتند بلکه در همین هنگام بِل در نیویورک پشت میزی نشسته بود و با واتسون (همکارش) که در کالیفرنیا بود، درباره روزهای اولیه اختراع صبحت می‌کرد!



الکساندر گراهام بل در 2 اوت سال 1922 بل در باغ شخصی خود در بن بریا در استان نوا اسکوشیا در کانادا دیده از جهان فروبست.