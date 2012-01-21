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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

"یوپ هاینکس":

مونشن گلادباخ تیم سازمان یافته ای است

مونشن گلادباخ تیم سازمان یافته ای است

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ پس از شکست مقابل مونشن گلادباخ از حریف خود به عنوان تیمی سازمان یافته یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ جمعه شب در زمین مونشن گلادباخ با نتیجه 3 بر یک تن به شکست داد.

یوپ هاینکس در پایان این دیدار اظهار داشت: من پیش از این گفته بودم که گلادباخ تیم سازمان یافته‌ای است که در ضدحملات عملکرد خوبی دارد.

وی افزود: پس از اینکه 2 بر صفر از حریف خود عقب افتادیم، بازگشت به بازی کار دشواری بود و ما در موقعیتی قرار نداشتیم که در لحظات تاثیرگذار، نبض بازی را در اختیار بگیریم.

"لوسین فاوره"، سرمربی گلادباخ هم پس از پایان بازی اظهار داشت: تیم ما به لحاظ تاکتیکی عملکرد خوبی داشت و خیلی فشرده بازی کردیم. برای بایرن مشکل بود که بتواند فضایی پیدا کند. خیلی خوب دفاع کردیم بدون اینکه مرتکب خطاهای زیادی شویم. من از عملکرد تیمم و کسب این سه امتیاز بسیار رضایت دارم.

کد مطلب 1514477

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