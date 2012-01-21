مونشن گلادباخ تیم سازمان یافته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ جمعه شب در زمین مونشن گلادباخ با نتیجه 3 بر یک تن به شکست داد.

یوپ هاینکس در پایان این دیدار اظهار داشت: من پیش از این گفته بودم که گلادباخ تیم سازمان یافته‌ای است که در ضدحملات عملکرد خوبی دارد.

وی افزود: پس از اینکه 2 بر صفر از حریف خود عقب افتادیم، بازگشت به بازی کار دشواری بود و ما در موقعیتی قرار نداشتیم که در لحظات تاثیرگذار، نبض بازی را در اختیار بگیریم.

"لوسین فاوره"، سرمربی گلادباخ هم پس از پایان بازی اظهار داشت: تیم ما به لحاظ تاکتیکی عملکرد خوبی داشت و خیلی فشرده بازی کردیم. برای بایرن مشکل بود که بتواند فضایی پیدا کند. خیلی خوب دفاع کردیم بدون اینکه مرتکب خطاهای زیادی شویم. من از عملکرد تیمم و کسب این سه امتیاز بسیار رضایت دارم.