می خواهند با تانکهای آمریکا و ترکیه به قدرت برسند/ ناتو انجمن خیریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "هیثم مناع" در گفتگو با خبرگزاری آلمان در حالی که در قاهره حضور داشت، تاکید کرد: من با این مسئله که اعزام نیروهای عربی به سوریه، مقدمه یا تلاشی جهت اجرای توطئه دخالت نظامی غربیها باشد مخالف هستم.

وی تاکید کرد: در صورتی از حضور نیروهای عرب در خاک سوریه استقبال می کنیم که آنان مقدمه دخالت نظامی ناتو از سوی شورای امنیت نباشند.



هیثم مناع

این شخصیت مخالف تاکید کرد: ما خواستار نیروهای نه چندان پرتعداد عربی هستیم که از 10 هزار نفر بیشتر نباشند و با استقرار در مناطق مختلف سوریه انجام ماموریت از سوی ناظران را تسهیل کنند. این نیروها همچنین می توانند به حمایت از غیرنظامیان پرداخته و درگیریها در مناطق ناآرام را متوقف کنند.

مناع با اشاره به تقاضای برخی مخالفان سوری در زمینه دخالت نظامی ناتو در سوریه تاکید کرد: این افراد (پیشنهادکنندگان دخالت ناتو) می خواهند هر طور که شده و حتی با تانکهای آمریکا و ترکیه به قدرت برسند. البته هرکس که اطمینان مردم را به همراه داشته باشد هرگز به دخالت نظامی خارجی نیاز نخواهد داشت.

وی با تاکید بر حرکت همیشگی ناتو بر مبنای مصالح خود تاکید کرد: ناتو انجمن خیریه نیست و آنها به خاطر منابع نفتی در لیبی دخالت نظامی کردند.