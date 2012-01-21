دمای هوای 26 استان زیر صفر شد/ مصرف گاز ایران رکورد زد

مجید بوجارزاده امروز در گفتگو با مهر در باره آخرین وضعیت تولید، توزیع و مصرف گاز طبیعی در سطح کشور همزمان با کاهش شدید دمای هوا در اکثر استان‌های کشور گفت: از روز گذشته تا کنون دمای هوای 26 استان کشور به زیر صفر درجه رسیده است به طوری که در شرایط فعلی دمای هوای استان تهران به کمتر از منفی 5 درجه کاهش یافته است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به کاهش دمای هوا در استان اردبیل به منفی 13درجه و برخی استانهای غرب کشور همچون همدان و شهرکرد به منفی 15 درجه سانتیگراد تصریح کرد: پیش بینی می‌شود مطابق با گزارش سازمان هواشناسی امشب همزمان با افزایش بارش برف و باران در اکثر استان های کشور دمای هوای در برخی از استان‌های شمال و شمال غرب کشور به منفی 16 درجه سانتیگراد و دمای هوای استان تهران تا منفی 10 درجه سانتیگراد سرد شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر هیچگونه قطعی و یا افت فشار طولانی مدت در سطح شهرها و روستاهای کشور ایجاد نشده است، بیان کرد: در حال حاضر متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی ایران در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به حدود 400 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی با اشاره به احتمال افزایش مصرف گاز در روزهای آینده اظهار داشت: با وجود افزایش مصرف گاز طبیعی در مصرف خانگی و تجاری تا کنون هیچگونه محدودیتی در گازرسانی به صنایع عمده ایجاد نشده است.

ارسال گاز 3 فاز پارس جنوبی به صنایع ایران

وی با اشاره به تحویل میانگین روزانه 85 تا 86 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به صنایع عمده کشور بیان کرد: این در حالی استه در مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط روزانه 72 میلیون متر مکعب گاز به صنایع عمده تحویل داده شده است.

بوجارزاده همچنین از تحویل بیش از تعهد گاز طبیعی به نیروگاه‌های کشور خبر داد و افزود:‌در شرایط فعلی به طور میانگین روزانه 35 تا 36 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برای تولید برق به نیروگاه‌ها تحویل داده می شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با یادآوری اینکه هم اکنون حدود 550 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل شرکت ملی گاز می شود، تبیین کرد: از این میزان گاز بدون احتساب واردات از ترکمنستان به طور متوسط روزانه بیش از 512 میلیون متر مکعب گاز تحویل شبکه سراسری می‌شود.

صادرات گاز ایران به ترکیه عادی است

این مقام مسئول همچنین از صادرات روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه خبر داد و یادآور شد:‌این میزان گاز براساس درخواست شرکت بوتاش ترکیه از شرکت ملی گاز ایران تحویل داده می‌شود

وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی با وجود افزایش مصرف گاز طبیعی گاز هیچ شهر و روستایی در سطح کشور قطع نیست خواستار رعایت الگوهای مصرف توسط مشترکان خانگی و تجاری شد و افزود: مشترکان با در نظر گرفتن توصیه‌های ایمنی و بهینه سازی نسبت به مصرف بهینه گاز طبیعی اقدام کنند.

بوجارزاده همچنین با اشاره به ضرورت عایق بندی دیگ بخار در پشت بام ساختمان‌ها تاکید کرد: در صورت عایق بندی این دیگ 10 تا 15 درصد در مصرف گاز مشترکان خانگی و تجاری صرفه جویی حاصل می‌شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مشترکان دمای رفاه را در سطح منزل و به ویژه در طول روز رعایت کنند تبیین کرد: صرفه جویی در مصرف گاز علاوه بر امکان گازرسانی پایدار به تمامی مشترکان کشور بار مالی قبوض مشترکان خانگی و تجاری هم کاهش می یابد.

مصرف گاز تهران به مرز 100 میلیون متر مکعب رسید

بوجارزاده همچنین در پاسخ به مهر در خصوص آخرین وضعیت گازرسانی در سطح استان تهران گفت: در حال حاضر در مجموع نزدیک به 100 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش‌های مختلف خانگی،تجاری، صنایع عمده و غیرعمده و نیروگاه‌های استان تهران و البرز گاز طبعی توزیع می‌شود.

به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از روز چهارشنبه هفته گذشته تا جمعه به طور متوسط روزانه 97، 92 و 87 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان تهران توزیع شده است.

این مقام مسئول میزان مصرف گاز طبیعی در سطح شهر تهران را در روز گذشته 53 میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: در دیماه سال جاری در مجموع حدود 93.4 میلیون متر مکعب گاز در استان تهران توزیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 4 میلیون متر مکعب در روز با کاهش همراه بوده است.