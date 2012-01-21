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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعلام فرصت مجدد ثبت‌نام در آزمون دستیاری91/ برگزاری آزمون در فروردین‌ماه

اعلام فرصت مجدد ثبت‌نام در آزمون دستیاری91/ برگزاری آزمون در فروردین‌ماه

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: مهلت ثبت نام در سی و نهمین دوره پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی 30 دی ماه پایان یافت و افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند می توانند از فرصت مجدد ثبت نام در روزهای 3 و 4 بهمن استفاده کنند.

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 14 هزار نفر در آزمون دستیاری 91 ثبت نام کرده اند.

وی تاکید کرد: فرصت مجدد ثبت نام برای داوطلبانی که در فرصت موجود موفق به ثبت نام نشده اند از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 3 بهمن آغاز می شود و تا ساعت 24 روز سه شنبه 4 بهمن ادامه خواهد داشت.

ضیایی اضافه کرد: این فرصت به هیچ وجه تمدید نمی شود و داوطلبانی که مایل به تصحیح اطلاعات ثبت نامی خود هستند می توانند در این زمان تغییرات مورد نظر را اعلام کنند.

به گزارش مهر، آزمون در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین ماه سال 91 در 18 شهر و 26 رشته برگزار می شود.

کد مطلب 1514483

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