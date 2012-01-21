دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 14 هزار نفر در آزمون دستیاری 91 ثبت نام کرده اند.

وی تاکید کرد: فرصت مجدد ثبت نام برای داوطلبانی که در فرصت موجود موفق به ثبت نام نشده اند از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 3 بهمن آغاز می شود و تا ساعت 24 روز سه شنبه 4 بهمن ادامه خواهد داشت.

ضیایی اضافه کرد: این فرصت به هیچ وجه تمدید نمی شود و داوطلبانی که مایل به تصحیح اطلاعات ثبت نامی خود هستند می توانند در این زمان تغییرات مورد نظر را اعلام کنند.

به گزارش مهر، آزمون در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین ماه سال 91 در 18 شهر و 26 رشته برگزار می شود.