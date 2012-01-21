منتظر واگذاری ورزشگاه باهنر هستیم

سید نصرالله گنجعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشگاه باهنر به درخواست باشگاه مس کرمان آماده واگذاری است.

وی تصریح کرد: کارهای واگذاری مانند ترک تشریفات انجام شده است و تنها منتظر ارائه مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان هستیم تا از این پس تمام امور ورزشگاه در دست باشگاه مس کرمان انجام شود.

گنجعلیخانی درباره وضعیت کار محسن خلیلی گفت: وی برای نیم فصل دوم لیگ برتر به مس کرمان آمده است و مبلغ قراردادش نیز 170 میلیون تومان است.

مدیر عامل باشگاه مس کرمان اظهار داشت: وی بازیکن باتجربه ای است و سالها در سایپا و پرسپولیس کار کرده و با بازی خوبی که مقابل استقلال داشت تاحدودی دل نگرانی مجموعه مس برای گلزنی را برطرف کرده است.

وی بیان داشت: بازیکنانی مانند قباخلو و کرمی که در نیم فصل جذب مس کرمان شده اند باید سریعتر به روند رو به جلو تیم بپیوندند و کمک تیم برای ساماندهی باشند.

