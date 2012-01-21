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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

آیت الله نورمفیدی:

برخی سنتهای عزاداری در گرگان کمرنگ شده است

برخی سنتهای عزاداری در گرگان کمرنگ شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان به گوشه ای از آیینهای عزاداری سنتی در گرگان پرداخت و گفت: متاسفانه برخی از این سنتهای نیکو از جمله دعوت از روحانیان و مبلغان در منازل برای بیان معارف اهل بیت (ع)، کم رنگ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت لله سید کاظم نورمفیدی روز شنبه در بازدید از نمایشگاه اسناد تاریخی محرم در سرزمین استرآباد افزود: در گذشته خیلی از شهروندان گرگانی هر هفته یک روحانی را به منزل خود دعوت می کردند تا اهل خانه را با معارف دینی و اهل بیت (ع) آشنا کنند و حتی روضه اباعبدالله الحسین (ع) را بخوانند.

وی به تبیین ویژگیهای قیام عاشورا پرداخت و گفت: عزت، کلید شناخت مطالب درست از نادرست پیرامون عاشوراست. هر مطلبی که درباره امام حسین (ع) و عاشورا نقل می شود اگر با اصل عزت سازگار نبود باید کنار گذاشت.

آیت الله نورمفیدی گفت: مراسم عزای امام حسین(ع) هم شکل و هم محتوا بسیار مهم است اما توجه به محتوا و روح مطالب مطرح شده در مراسم بسیار مهمتر است و باید بتوانیم پیام سید الشهداء را به جامعه منتقل کنیم.

در ابتدای این مراسم فیلم "عاشورا" درباره عزاداری سنتی مردم گرگان پخش شد.
کد مطلب 1514489

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