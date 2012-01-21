برخی سنتهای عزاداری در گرگان کمرنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت لله سید کاظم نورمفیدی روز شنبه در بازدید از نمایشگاه اسناد تاریخی محرم در سرزمین استرآباد افزود: در گذشته خیلی از شهروندان گرگانی هر هفته یک روحانی را به منزل خود دعوت می کردند تا اهل خانه را با معارف دینی و اهل بیت (ع) آشنا کنند و حتی روضه اباعبدالله الحسین (ع) را بخوانند.

وی به تبیین ویژگیهای قیام عاشورا پرداخت و گفت: عزت، کلید شناخت مطالب درست از نادرست پیرامون عاشوراست. هر مطلبی که درباره امام حسین (ع) و عاشورا نقل می شود اگر با اصل عزت سازگار نبود باید کنار گذاشت.



آیت الله نورمفیدی گفت: مراسم عزای امام حسین(ع) هم شکل و هم محتوا بسیار مهم است اما توجه به محتوا و روح مطالب مطرح شده در مراسم بسیار مهمتر است و باید بتوانیم پیام سید الشهداء را به جامعه منتقل کنیم.



در ابتدای این مراسم فیلم "عاشورا" درباره عزاداری سنتی مردم گرگان پخش شد.