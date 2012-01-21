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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

حلیمی به مهر خبر داد:

بارش برف سنگین مدارس کرج را تعطیل کرد

بارش برف سنگین مدارس کرج را تعطیل کرد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش البرز از تعطیلی مدارس نوبت صبح ابتدایی و راهنمایی استان به دلیل بارش برف سنگین خبر داد.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش نزولات الهی و لغزندگی معابر تمامی مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی استان البرز در نوبت صبح امروز تعطیل شد.

وی افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از بروز حوادث با توجه لغزندگی معابر صورت می گیرد.

حلیمی گفت: هنوز در مورد تعطیلی مدارس بعدازظهر تصمیمی گرفته نشده است و در صورت قطعی شدن این موضوع اطلاع رسانی گسترده صورت می گیرد.

وی ادامه داد: تلاش شده روز جاری با اطلاع رسانی گسترده از طریق رادیو البرز و سایر رسانه و ارسال پیامک تعطیلی به اطلاع عموم برسد و از تردد بی مورد جلوگیری شود.

کد مطلب 1514492

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