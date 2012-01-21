بارش برف سنگین مدارس کرج را تعطیل کرد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش نزولات الهی و لغزندگی معابر تمامی مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی استان البرز در نوبت صبح امروز تعطیل شد.

وی افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از بروز حوادث با توجه لغزندگی معابر صورت می گیرد.

حلیمی گفت: هنوز در مورد تعطیلی مدارس بعدازظهر تصمیمی گرفته نشده است و در صورت قطعی شدن این موضوع اطلاع رسانی گسترده صورت می گیرد.

وی ادامه داد: تلاش شده روز جاری با اطلاع رسانی گسترده از طریق رادیو البرز و سایر رسانه و ارسال پیامک تعطیلی به اطلاع عموم برسد و از تردد بی مورد جلوگیری شود.