به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی جمعه شب در جمع عزاداران نبوی در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها در بلوار قیام تهران، اخلاق نیکو را بزرگترین امکانات در دست رسول گرامی اسلام (ص) برای جذب مردم زمانه خود دانست و گفت: قرآن می گوید پیغمبر فقط با یک چیز یعنی اخلاق خوش با سرعت از مردم عصر جاهلیت، انسان‌هایی نظیر ابوذر و سلمان ساخت.

با پول نمی توان مردم را جذب کرد

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: حضرت علی علیه السلام فرمود با پول نمی‌شود مردم را جذب کرد چون آن قدر پول ندارید که بتوانید با پولتان همه را جذب کنید، اما با اخلاق می‌شود همه را جذب کرد. به همین خاطر است که پیامبر اعظم این قدر به پیروان خود سفارش کرده که اگر خواستید کسی را به دین و دیانت جذب کنید با اخلاقتان می‌توانید این کار را انجام دهید.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به سفارشات پیامبر اعظم مبنی بر رعایت احترام دیگران و پرهیز از قضاوت بی پایه، گفت: دشمنی با یکدیگر و بدگویی نسبت به همدیگر چیزهایی نبوده که از دین پیغمبر باشد. هر کسی خیال بدی به برادران دینی خود داشته باشد خیال بدی نسبت به خدا کرده است.

وی افزود: آنچه مردم را از دین فراری می دهد بی اخلاقی است. مبادا با بی اخلاقی، آنهایی که پیامبر اعظم جذب کرده بود را پس بزنیم.

وی در تبئین خلق نیکوی حضرت رسول (ص) به یک ماجرا که در حال طوف برای ایشان رخ داده است اشاره کرد و گفت: بند کفش پیامبر گرامی اسلام (ص) در طواف باز شد. فردی بند کفش خود را درآورد و می خواست به پیامبر بدهد اما حضرت رسول (ص) قبول نکرد و گفت این امتیازطلبی است و فرمود "امتیازی از کسی قبول نمی کنم. بند کفش من پاره شده است چرا شما مشکلی پیدا کنید ..."

اسماعیلی افزود: خداوند خوشش نمی‌آید کسی را ببیند در حالی که در بین بندگان دیگرش تافته جدا بافته باشد. یک چنین اخلاق و نگاهی می تواند برای جذب دیگران به سمت دین و دیانت یک عامل مهم باشد. برای جذب دیگران به سمت دین و دیانت سواد، بیان و عمل لازم است اما کافی نیست بلکه آنچه اکسیر دعوت دیگران به سمت دین است اخلاق خوب است.